Новости Беларуси. Маленькой помощи не бывает. 28 августа в Минске детям из малообеспеченных и многодетных семей вручили «портфели первоклассников». Благотворительная акция, призванная собрать малышей в школу, стартовала в столице в середине июля. Присоединиться к ней мог любой желающий. Для этого необходимо было купить школьные принадлежности и отдать их в пункты приема.

В 2015 году собрали тысячи канцелярских товаров: ручки, тетради, линейки и прочие необходимые атрибуты школьной жизни. Из этих подарков удалось сформировать 260 ранцев для первоклашек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

На протяжении уже нескольких лет минчане достаточно хорошо помогают нам в подготовке первоклассников к школе. Уже в этом году традиционно собрано более 300 кг канцелярских товаров. Кроме этого, Ассоциация многодетных родителей сумела подготовить еще кроме канцелярских товаров и одежду для первоклашек. Предприятия направили на эти целя костюмчики для девочек и мальчишек, спортивную форму.