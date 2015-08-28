«Помогите, мой муж играет в казино» — минчанка обратилась за помощью на СТВ

Со словами «помогите, мой муж играет в казино» обратилась на СТВ Светлана.

Вы знали об это и сознательно вышли замуж?

— Да. По крайней мере, когда мы с ним расписались, он не хотел играть, почти год он не ходил в казино.

Действительно, в редких порывах благоразумия игроки обращаются в службу безопасности казино, пишут на себя же заявление с просьбой не пускать их в игорные заведения. Однако загадочные помещения без окон и часов тянут клиента внутрь неоновыми сюрпризами: рулетка, автоматы, карты, алкоголь. И пройти в казино очень просто по чужому паспорту либо за взятку охраннику. Наказание за такой пропуск есть, но только административное.