Прямой эфир

«Помогите, мой муж играет в казино» — минчанка обратилась за помощью на СТВ

28 августа 2015 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Со словами «помогите, мой муж играет в казино» обратилась на СТВ Светлана.

Вы знали об это и сознательно вышли замуж?

 — Да. По крайней мере, когда мы с ним расписались, он не хотел играть, почти год он не ходил в казино.  

Действительно, в редких порывах благоразумия игроки обращаются в службу безопасности казино, пишут на себя же заявление с просьбой не пускать их в игорные заведения. Однако загадочные помещения без окон и часов тянут клиента внутрь неоновыми сюрпризами: рулетка, автоматы, карты, алкоголь. И пройти в казино очень просто по чужому паспорту либо за взятку охраннику. Наказание за такой пропуск есть, но только административное.      

# общество # Казино

Другие новости рубрики

Все новости
Декрет о социальном иждивенчестве не позволяет сыну ухаживать за матерью
28 августа 2015 09:19

Декрет о социальном иждивенчестве не позволяет сыну ухаживать за матерью

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» на СТВ
28 августа 2015 08:34

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» на СТВ

Фестиваль «Олимпия» стартует 28 августа на берегу Ислочи
28 августа 2015 08:11

Фестиваль «Олимпия» стартует 28 августа на берегу Ислочи