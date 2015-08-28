«Марш мира» с участием делегации из Курской области прошел по Брестской земле

Новости Беларуси. «Марш мира» прошел по Брестской земле. Делегация из Курской области прибыла в город над Бугом. Участники международной акции – члены молодежной организаций – встретились с белорусскими ребятами.

Место дружеского общение – мемориальный комплекс брестская Крепость-герой – выбрано не случайно: куряне возложили венки и цветы и передали капсулу с землей деревень, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной. На протяжении пути участники посещали места захоронения погибших в годы войны, посетили главные достопримечательности белорусских городов, побывали в районных музеях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Трубников, руководитель делегации:

Это миротворческая благотворительная акция, где молодежь Республики Беларусь и Российской Федерации плечом к плечу прошли от курских полей славы, от тепловских высот Курской дуги. После Брянска маршрут «Марша мира» проходил полностью по территории Республики Беларусь.

Анастасия Кириченко, участник «Марша мира»:

Мы побывали на Красном берегу, в Хатыни. В местах, от которых просто мурашки по коже. Ты понимаешь, действительно, о важности сохранения нашей истории.