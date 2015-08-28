Новости Беларуси. Международные отношения и журналистика – самые востребованные у абитуриентов специальности в 2015 году. В Беларуси подводят итоги вступительной кампании-2015.

Так, проходной балл на международное право составил 383 балла, а для будущих акул пера и микрофона – 382. По прежнему на пике популярности держатся IT-специальности.

По словам специалистов, вступительная кампания прошла слаженно и уверено, а жалоб поступило немного.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Поступило 92 устных и 27 письменных обращений. Они очень быстро и оперативно рассматривались. Практически сразу же мы собирали рабочую группу или членов государственной комиссии. Все очень серьезно проверяется. Мы увидели это тогда, когда выставлялись эти баллы. Поэтому я с уверенностью могу заявить, что форма проведения централизованного тестирования имеет достаточно объективный характер, всякие коррупционные проявления полностью исключены.

Всего в учреждения высшего образования зачислено более 50 тысяч человек. Из них свыше половины – на бюджетную форму обучения. После дополнительного набора осталось почти 150 мест. Есть вакантные места и в учреждениях профессионально-технического образования. Срок поступления на рабочие специальности продлили для полного укомплектования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

До 15 сентября мы продлили набор в учреждения профтехобразования. Это тоже оговорено правилами. То есть те учреждения профтехобразования, которые не выполнили контрольных цифр. Хотелось бы сказать, что, например, в Минске, в Брестской и Гродненской областях контрольные цифры выполнены, то есть там набор осуществлен. Наименьший, к сожалению, прием выполнен в Минской области.