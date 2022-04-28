Прямой эфир

В Беларуси 75 % ветеранов войны и пострадавших от её последствий уже получили матпомощь к 9 Мая

28 апреля 2022 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы ценят и уважают подвиг людей, которые обеспечили нам мирную жизнь. В нашей стране каждый ветеран окружен заботой от государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси 75 % ветеранов войны и пострадавших от её последствий уже получили матпомощь к 9 Мая-1

Единовременную материальную помощь к годовщине Победы уже получили 75 % ветеранов войны и пострадавших от ее последствий. Выплаты начались 25 апреля и пройдут по 6 мая включительно. Размеры матпомощи составляют от 750 до 1 800 белорусских рублей.  

В Беларуси 75 % ветеранов войны и пострадавших от её последствий уже получили матпомощь к 9 Мая-4

Накануне 9 Мая представители государственных структур и различных общественных объединений по сложившейся традиции посещают тех, для кого День Победы – особая дата. Во всех районах Беларуси пройдут торжественные чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Им будут вручать памятные открытки, подарки, цветы и сувениры.  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Планируется подписание масштабного соглашения. Продолжается визит делегации из Воронежа в Беларуси
28 апреля 2022 06:22

Планируется подписание масштабного соглашения. Продолжается визит делегации из Воронежа в Беларуси

Фильм о подвиге советских лётчиков. В Бресте прошёл первый показ картины «Крылья над Берлином»
27 апреля 2022 21:47

Фильм о подвиге советских лётчиков. В Бресте прошёл первый показ картины «Крылья над Берлином»

Режиссёр фильма «Крылья над Берлином» о картине: мы и нужны, чтобы такие малоизвестные подвиги становились большими
27 апреля 2022 21:36

Режиссёр фильма «Крылья над Берлином» о картине: мы и нужны, чтобы такие малоизвестные подвиги становились большими