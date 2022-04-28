В Беларуси 75 % ветеранов войны и пострадавших от её последствий уже получили матпомощь к 9 Мая

Новости Беларуси. Белорусы ценят и уважают подвиг людей, которые обеспечили нам мирную жизнь. В нашей стране каждый ветеран окружен заботой от государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единовременную материальную помощь к годовщине Победы уже получили 75 % ветеранов войны и пострадавших от ее последствий. Выплаты начались 25 апреля и пройдут по 6 мая включительно. Размеры матпомощи составляют от 750 до 1 800 белорусских рублей.