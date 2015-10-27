27 октября в Минске выбирают «СуперМаму-2015»

Новости Беларуси. Домашний быт – на модный подиум. 27 октября в Минске в роли топ-моделей выступили самые успешные многодетные мамы столицы. Среди конкурсанток и бизнес-леди, и организаторы праздничных мероприятий, и рукодельницы, и турагенты. Всего заявки для участия в конкурсе подали более двухсот мам из разных городов. Иметь много детей в Беларуси становиться модно. Прочему, выясняли корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома – это жизненное кредо Натальи. Уже шесть месяцев, как женщина каждый день посвящает воспитанию двух дочерей-двойняшек и сыну. И помимо материнских хлопот в ее биографии еще и реализация оригинальных проектов в журналистике. Кроме того, она студентка 2-го курса Института государственной службы. Профессионально занимается плаванием. Именно такие красивые, креативные и активные минчанки решили поучаствовать в городском соревновании «СуперМама-2015». И Наталья одна из девяти претенденток на престижное звание.

Наталья Надольская, финалистка проекта «СуперМама-2015» (Минск):

В первую очередь, мы рассчитываем на собственные силы, но и от помощи государства мы не отказываемся. Тем более что она ощутимая. Это и единоразовые выплаты при рождении второго и третьего ребенка, ежемесячные выплаты на каждого ребенка в семье.

А визитная карточка Анны сегодня – три богатыря. Мама Платона, Тихона и Еремея еще грезит о дочери. Конкурсантка с удовольствием делится своими секретами успеха.

Анна Анисимова-Сармонт, финалистка проекта «Супермама-2015» (Минск):

Я, на самом деле, первых троих очень хотела мальчиков, просто безумно! И вот сейчас, когда я смотрю на маленьких девочек… У меня уже укоренился материнский инстинкт, какая-то нежность появилась.

Корона с драгоценными камнями для «СуперМамы» уже ждет свою счастливую обладательницу. Наиболее зрелищными обещают быть творческие номера и дефиле в вечерних платьях.

Конкурс впервые состоялся в столице в 2014 году. Участвовать в нем могут минчанки, которые воспитывают трех и более детей. Ограничений по возрасту нет. На участие в конкурсе пришло более 200 заявок от мам со всей Беларуси. Среди них бизнес-леди, турагенты и рукодельницы.

Лариса Грибалева, организатор проекта «СуперМама-2015»:

Найдем еще немножко времени и сделаем обязательно для суперпап, потому что папы у нас тоже активные.

О том, что семья в приоритете, говорили еще пять лет назад на Всебелорусском народном собрании. Было решено на полную мощность включить социальный пакет и экономические стимулы. Главой государства было заявлено о необходимости повышения пособий на детей. С тех пор вдвое увеличилась единовременная выплата при рождении ребенка – с 450 до 900 долларов за первенца. В очередной раз уже с 1 ноября будут пересмотрены и пособия тем, кто находится в декрете, в сторону повышения. Это хороший стимул для будущих родителей. Как и помощь в строительстве жилья.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Еще 20 – 25 лет назад иметь 3-5 детей было практически нормой. Сейчас у нас 1-2 ребенка. Поэтому государство стимулирует, прилагает всевозможные усилия – это и льготное кредитование, и погашение процентов многодетным семьям, имеющим 4-5 детей (в этом случае вообще на 100% государство гасит кредиты). То есть всячески оказывают помощь для того, чтобы наши семьи рожали и воспитывали здоровых людей на благо нашей страны и, конечно, на благо своей семьи.

В Беларуси не собираются сбавлять темпы поддержки семей. Новые меры депутаты обсудят уже в следующем году. Кстати, уже в этом в Минске наблюдается естественный прирост населения. Это значит, что детей рождается всё больше.