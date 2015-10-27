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«Экспресс ООН» прибыл в Гомель

27 октября 2015 07:34
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Новости Беларуси. В целях устойчивого развития. «Экспресс ООН» уже в Гомеле. Минувшей ночью специальный поезд Организации Объединенных наций прибыл в город над Сожем.

Этот беспрецедентный проект приурочен к празднованию 70-летия со дня основания ООН. В каждом городе по маршруту движения предусмотрена насыщенная программа. Главной темой для общения в Гомеле станет сокращение неравенства внутри стран и между ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санака Самарасинха, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь:
Мы поговорим о снижении неравенства, о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, затронем вопрос переселенцев из Украины. Рассмотрим интеграцию в обществе инвалидов. Конечно, когда мы говорим о Гомельском регионе, мы не можем не обойти стороной проблему последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Столько лет прошло, в следующем году исполнится 30 лет. И также мы уделим время вопросам гендерного равенства. По традиции закончим все концертом. Выступят ребята из США.

# общество # ООН # Санака Самарасинха

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