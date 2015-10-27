Белорусский академик Николай Борисевич скончался на 93 году жизни

Новости Беларуси. Невосполнимую потерю понесла белорусская наука. Стало изветно о смерти академика Николая Борисевича. Соболезнования родным, близким и коллегам Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки Беларуси выразил президент Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на то, что Николай Борисевич пользовался заслуженным авторитетом не только как талантливый исследователь, принципиальный руководитель, мудрый наставник, но и как доброжелательный и порядочный человек.

Николай Борисевич скончался на 93 году жизни. На протяжении 18 лет он возглавлял Академию наук БССР, сооющили в программе Новости «24 часа» на СТВ.