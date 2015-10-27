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24-летний шотландец провел лучший в жизни отпуск, купив спьяну билет в Бразилию

27 октября 2015 16:08
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24-летний шотландец провел лучший в жизни отпуск, купив спьяну билет в Бразилию-0

Новости Шотландии. 24-летний Джейми Атер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно для себя, забронировал авиабилет из Глазго в Рио-де-Жанейро. Осознание того, что происходит, пришло к молодому банкиру только на следующее утро, когда он обнаружил, что у него есть билет на самолет до Бразилии.



Он позвонил в авиакомпанию в понедельник, чтобы отменить бронь, но выяснил, что это было возможно не менее чем за 24 часа до вылета. Поэтому Атер принял решение отправиться в поездку, чтобы не потерять 520 фунтов. 

Джейми Атер:
Я проснулся в воскресенье после того, как всю субботу провел в ночном клубе, и увидел в электронной почте письмо от авиакомпании. Я не помнил абсолютно ничего из того, что делал, потому что был пьян и, откровенно говоря, представить не могу, как мне могла прийти в голову идея заказать билет в Южную Америку.

24-летний шотландец провел лучший в жизни отпуск, купив спьяну билет в Бразилию-2

Эмоции переполняли Джейми, и с каждой минутой страх крепчал: молодой человек никогда не путешествовал в одиночку.

Своим подписчикам в социальных сетях Джейми рассказывает: «спонтанный отпуск по праву можно считать самым лучшим отдыхом в его жизни». Атер побывал на знаменитом пляже Копакабана и даже подружился с жителями трущоб в Рио-де-Жанейро. За три недели 24-летний путешественник посетил и познакомился с достопримечательностями Бразилии, Аргентины и Перу.

24-летний шотландец провел лучший в жизни отпуск, купив спьяну билет в Бразилию-5



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# общество # Путешествия # Фотофакт # Джейми Атер

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