24-летний шотландец провел лучший в жизни отпуск, купив спьяну билет в Бразилию

Новости Шотландии. 24-летний Джейми Атер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно для себя, забронировал авиабилет из Глазго в Рио-де-Жанейро. Осознание того, что происходит, пришло к молодому банкиру только на следующее утро, когда он обнаружил, что у него есть билет на самолет до Бразилии.







Он позвонил в авиакомпанию в понедельник, чтобы отменить бронь, но выяснил, что это было возможно не менее чем за 24 часа до вылета. Поэтому Атер принял решение отправиться в поездку, чтобы не потерять 520 фунтов.



Джейми Атер:

Я проснулся в воскресенье после того, как всю субботу провел в ночном клубе, и увидел в электронной почте письмо от авиакомпании. Я не помнил абсолютно ничего из того, что делал, потому что был пьян и, откровенно говоря, представить не могу, как мне могла прийти в голову идея заказать билет в Южную Америку.



