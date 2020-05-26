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Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

26 мая 2020 07:50
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Новости Беларуси. Четыре недели в реанимации на аппарате ИВЛ провела жительница Столбцов Мария Третьяк. Она перенесла COVID в сложной форме. Медики боролись за ее жизнь более месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме-1

Женщина заболела 6 апреля. Течение вируса осложняли сопутствующие заболевания: хроническая астма, артериальная гипертензия и лишний вес. Пациентку перевезли из столбцовской больницы в минскую районную.  

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме-4

Лечение, в том числе кислородом, нужного эффекта не дало. Консилиум медиков принял решение о переводе заболевшей на искусственую венциляцию легких.    

Спустя четыре недели Мария Владимировна очнулась.  

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме-7

Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Минской центральной районной больницы:   
После того, как сняли ИВЛ, надо проводить лечебную физкультуру, гимнастику, чтобы «раздыхивался» человек, чтобы мышцы не атрофировались во время того, как он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Чтобы поскорее его в строй.  

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме-10

Мария Третьяк, пациентка Минской центральной районной больницы:  
Всем врачам очень благодарна за то, что они меня поддерживали в трудную минуту, помогали мне. В каждую минуту: мне даже помогали где-то повернуться, покушать, лекарства принять. Большое им спасибо, конечно, за то, что они меня вернули к жизни. Спасибо большое и медсестрам, и санитарочкам. Все уделяли большое-большое мне внимание.  

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме-13

Сейчас Мария Третьяк проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку, но в прогнозах о сроках выписки медики осторожны. Они будут наблюдать за пациенткой до полного выздоровления.   

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме-16

Однако и сама заболевшая, и врачи уверены – в схватке с вирусом человек сильнее. 

# Коронавирус # Здоровье # Самвел Мурадян # Мария Третьяк # Фотофакт

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