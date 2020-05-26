Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Новости Беларуси. Четыре недели в реанимации на аппарате ИВЛ провела жительница Столбцов Мария Третьяк. Она перенесла COVID в сложной форме. Медики боролись за ее жизнь более месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина заболела 6 апреля. Течение вируса осложняли сопутствующие заболевания: хроническая астма, артериальная гипертензия и лишний вес. Пациентку перевезли из столбцовской больницы в минскую районную.

Лечение, в том числе кислородом, нужного эффекта не дало. Консилиум медиков принял решение о переводе заболевшей на искусственую венциляцию легких. Спустя четыре недели Мария Владимировна очнулась.

Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Минской центральной районной больницы:

После того, как сняли ИВЛ, надо проводить лечебную физкультуру, гимнастику, чтобы «раздыхивался» человек, чтобы мышцы не атрофировались во время того, как он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Чтобы поскорее его в строй.

Мария Третьяк, пациентка Минской центральной районной больницы:

Всем врачам очень благодарна за то, что они меня поддерживали в трудную минуту, помогали мне. В каждую минуту: мне даже помогали где-то повернуться, покушать, лекарства принять. Большое им спасибо, конечно, за то, что они меня вернули к жизни. Спасибо большое и медсестрам, и санитарочкам. Все уделяли большое-большое мне внимание.

Сейчас Мария Третьяк проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку, но в прогнозах о сроках выписки медики осторожны. Они будут наблюдать за пациенткой до полного выздоровления.