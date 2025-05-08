Прямой эфир

«Ангел-хранитель нас спасал» – участник Ржевско-Вяземской операции рассказал, как сражались на страшной битве

08 мая 2025 15:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Победа ковалась под Сталинградом и Москвой, на Курской дуге и Ладоге. Мест, отражающих всю боль большой войны, на территории Беларуси и России множество. Их тишина громче любых слов. Жизнью полутора миллионов советских солдат был сдержан и отброшен враг на Ржевско-Вяземском плацдарме.

«Ангел-хранитель нас спасал» – участник Ржевско-Вяземской операции рассказал, как сражались на страшной битве-2

Иван Кладкевич, участник Ржевско-Вяземской операции:
На 900 человек, что выступали в этом бою, был только один станковый пулемет, командиром которого я был назначен. Идет жестокий бой. В результате этого жестокого боя, хорошей стрельбы нашего пулемета полк, который мы поддерживали, продвинулся примерно на 70 километров. То есть занял все главные рубежи противника.

«Ангел-хранитель нас спасал» – участник Ржевско-Вяземской операции рассказал, как сражались на страшной битве-4

Командир пулеметного расчета Иван Кладкевич на Ржевско-Вяземском плацдарме получил боевое крещение. Родился на Полесье, воевал на Волге. В атаке погибли боевые товарищи. Он с перебитыми ногами пролежал на морозе несколько часов и чудом выжил, чтобы в свои 100 лет рассказывать правду.

«Ангел-хранитель нас спасал» – участник Ржевско-Вяземской операции рассказал, как сражались на страшной битве-6

Иван Кладкевич:
Представьте себе эту комнату, где мы находимся, и на этой территории разорвалось четыре снаряда. Что здесь может остаться? Ничего. Когда мы с пулеметом шли, ангел-хранитель нас спасал. Только мы с пулеметом вперед – сзади рвался снаряд.

«Ангел-хранитель нас спасал» – участник Ржевско-Вяземской операции рассказал, как сражались на страшной битве-8

Бои подо Ржевом шли 14 месяцев. Потери были колоссальные, но враг отступил. На месте сражений одной из самых кровопролитных битв Второй мировой потомки воздвигли величественный мемориал. 

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # Ветеран войны # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
80 современных комбайнов пополнили хозяйства Минской области
08 мая 2025 14:51

80 современных комбайнов пополнили хозяйства Минской области

Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области
08 мая 2025 14:37

Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области

Возложения, концерты-реквиемы, фейерверк – как в Дзержинске отметят День Победы?
08 мая 2025 14:26

Возложения, концерты-реквиемы, фейерверк – как в Дзержинске отметят День Победы?