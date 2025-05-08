«Ангел-хранитель нас спасал» – участник Ржевско-Вяземской операции рассказал, как сражались на страшной битве

Победа ковалась под Сталинградом и Москвой, на Курской дуге и Ладоге. Мест, отражающих всю боль большой войны, на территории Беларуси и России множество. Их тишина громче любых слов. Жизнью полутора миллионов советских солдат был сдержан и отброшен враг на Ржевско-Вяземском плацдарме.

Иван Кладкевич, участник Ржевско-Вяземской операции:

На 900 человек, что выступали в этом бою, был только один станковый пулемет, командиром которого я был назначен. Идет жестокий бой. В результате этого жестокого боя, хорошей стрельбы нашего пулемета полк, который мы поддерживали, продвинулся примерно на 70 километров. То есть занял все главные рубежи противника.

Командир пулеметного расчета Иван Кладкевич на Ржевско-Вяземском плацдарме получил боевое крещение. Родился на Полесье, воевал на Волге. В атаке погибли боевые товарищи. Он с перебитыми ногами пролежал на морозе несколько часов и чудом выжил, чтобы в свои 100 лет рассказывать правду.

Иван Кладкевич:

Представьте себе эту комнату, где мы находимся, и на этой территории разорвалось четыре снаряда. Что здесь может остаться? Ничего. Когда мы с пулеметом шли, ангел-хранитель нас спасал. Только мы с пулеметом вперед – сзади рвался снаряд.