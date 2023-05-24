Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?

Новости Беларуси. Градостроительная перспектива – развитие городов-спутников Минска. Александр Лукашенко утвердил новые редакции генпланов Фаниполя, Руденска и Смолевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В откорректированных документах – реализация проектов с учетом основных тенденций и потребностей жителей. Важно, чтобы города-спутники не превратились в спальные районы, а стали комфортным местом для проживания. Продолжит Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Один из городов-спутников – Смолевичи. Самый близкий от Минска. Еще в 2019-м здесь построили первый дом для столичных очередников. А сейчас здесь уже целый квартал.

Только для нуждающихся минчан в Смолевичах за прошлый год построили 25 тысяч квадратных метров жилья. Среди недавних новоселов – семья Волковых. Екатерина вместе с мужем и двумя детьми переехала сюда из столицы в декабре 2022 года. Построились с господдержкой. Решили не ждать очередь на строительство квартиры в Минске, поэтому выбор пал на скорый переезд в Смолевичи. И не пожалели, остались всем довольны. Семья живет в новостройке в двухкомнатной квартире. Дочь без проблем перевели в новую школу, а сын ждет открытия детского сада рядом с домом.

Екатерина Волкова, жительница Смолевичей:

Здесь очень хороший воздух, такой свежий – с Минском не сравнить. Рядом озеро, где можно отдохнуть, парк большой. Детских площадок очень много, современных достаточно. И плюс того, что у нас молодой район, здесь молодые семьи, много детей. Для них всегда есть компания. Самый большой минус – это транспорт, потому что он здесь ходит очень редко. Мы не раз писали об этих проблемах, но пока они нерешаемы.

Новое жилье в Смолевичах приобрела семья и Анастасии Воробьевой. Привлекла цена за квадратный метр. Да и к тому же квартира сдавалась с полной отделкой. После переезда Анастасия без проблем нашла работу. Не заставил себя ждать и карьерный рост: из специалиста выросла до заместителя директора социально-территориального центра.

Анастасия Воробьева, жительница Смолевичей:

По инфраструктуре я особо как-то, чтобы было чего-то меньше – торговых центров или магазинов – я не заметила. Даже наоборот, все торговые центры новые, поэтому условия, конечно, замечательные. А по, например, инфраструктуре для детей, я бы сказала, в Смолевичах даже больше и лучше условия, потому что все сады, школы новые, полностью адаптированы. В них есть бассейны, физкультурные, музыкальные залы. Мой ребенок очень доволен, рад.

В этом году в Смолевичах строится три многоэтажки для минчан, а это почти четыре сотни квартир. Желающих перебраться за МКАД с каждым годом все больше. Если еще в 2016-м в Смолевичах проживало чуть больше 16 тысяч человек, то сегодня – больше 21 тысячи. Задача на будущее амбициозная – к 2025-му население города-спутника должно превысить планку в 30 тысяч. Жителей Минска привлекает не только новое жилье, но и развитая инфраструктура. Известные ретейлы, фирменные магазины и точки общепита скоро будут в Смолевичах. Не забывают и про соцобъекты.

Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

Уже реализованы и работают два детских садика на 230 мест, в текущем году завершается третий. Планируется завершение проектирования и начало строительства средней школы на 1 020 мест. Также ведем строительство новой поликлиники с вводом объекта в следующем году.

Именно социальные объекты занимают немаловажное место в генпланах городов-спутников. Ведь новые школы, детские сады и магазины в шаговой доступности становятся основополагающим фактором при переезде новоселов. Поэтому все предусмотренные изменения в генпланах ориентированы на прирост населения городов-спутников и создание комфортных условий проживания.