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Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?

24 мая 2023 20:48
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Новости Беларуси. Градостроительная перспектива – развитие городов-спутников Минска. Александр Лукашенко утвердил новые редакции генпланов Фаниполя, Руденска и Смолевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В откорректированных документах – реализация проектов с учетом основных тенденций и потребностей жителей. Важно, чтобы города-спутники не превратились в спальные районы, а стали комфортным местом для проживания. 

Продолжит Глеб Прокофьев. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент: 
Один из городов-спутников Смолевичи. Самый близкий от Минска. Еще в 2019-м здесь построили первый дом для столичных очередников. А сейчас здесь уже целый квартал. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-4

Только для нуждающихся минчан в Смолевичах за прошлый год построили 25 тысяч квадратных метров жилья. Среди недавних новоселов – семья Волковых. Екатерина вместе с мужем и двумя детьми переехала сюда из столицы в декабре 2022 года. Построились с господдержкой. Решили не ждать очередь на строительство квартиры в Минске, поэтому выбор пал на скорый переезд в Смолевичи. И не пожалели, остались всем довольны. Семья живет в новостройке в двухкомнатной квартире. Дочь без проблем перевели в новую школу, а сын ждет открытия детского сада рядом с домом. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-7

Екатерина Волкова, жительница Смолевичей: 
Здесь очень хороший воздух, такой свежий – с Минском не сравнить. Рядом озеро, где можно отдохнуть, парк большой. Детских площадок очень много, современных достаточно. И плюс того, что у нас молодой район, здесь молодые семьи, много детей. Для них всегда есть компания. Самый большой минус – это транспорт, потому что он здесь ходит очень редко. Мы не раз писали об этих проблемах, но пока они нерешаемы. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-10

Новое жилье в Смолевичах приобрела семья и Анастасии Воробьевой. Привлекла цена за квадратный метр. Да и к тому же квартира сдавалась с полной отделкой. После переезда Анастасия без проблем нашла работу. Не заставил себя ждать и карьерный рост: из специалиста выросла до заместителя директора социально-территориального центра. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-13

Анастасия Воробьева, жительница Смолевичей: 
По инфраструктуре я особо как-то, чтобы было чего-то меньше – торговых центров или магазинов – я не заметила. Даже наоборот, все торговые центры новые, поэтому условия, конечно, замечательные. А по, например, инфраструктуре для детей, я бы сказала, в Смолевичах даже больше и лучше условия, потому что все сады, школы новые, полностью адаптированы. В них есть бассейны, физкультурные, музыкальные залы. Мой ребенок очень доволен, рад. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-16

В этом году в Смолевичах строится три многоэтажки для минчан, а это почти четыре сотни квартир. Желающих перебраться за МКАД с каждым годом все больше. Если еще в 2016-м в Смолевичах проживало чуть больше 16 тысяч человек, то сегодня – больше 21 тысячи. Задача на будущее амбициозная – к 2025-му население города-спутника должно превысить планку в 30 тысяч. Жителей Минска привлекает не только новое жилье, но и развитая инфраструктура. Известные ретейлы, фирменные магазины и точки общепита скоро будут в Смолевичах. Не забывают и про соцобъекты. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-19

Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома: 
Уже реализованы и работают два детских садика на 230 мест, в текущем году завершается третий. Планируется завершение проектирования и начало строительства средней школы на 1 020 мест. Также ведем строительство новой поликлиники с вводом объекта в следующем году. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-22

Именно социальные объекты занимают немаловажное место в генпланах городов-спутников. Ведь новые школы, детские сады и магазины в шаговой доступности становятся основополагающим фактором при переезде новоселов. Поэтому все предусмотренные изменения в генпланах ориентированы на прирост населения городов-спутников и создание комфортных условий проживания. 

Даже лучше Минска, проблемы только с транспортом. Как живётся людям в городах-спутниках?-25

Алексей Новиков, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома: 
Мы не стремимся туда максимально количество людей расселить. Генеральным планом предусмотрено как развитие и многоэтажного жилищного строительства до пяти этажей, так и кварталы блокированной застройки, так называемые таунхаусы, которые также удобны для проживания. Предусмотрены и земельные участки для развития индивидуального жилищного строительства. Планируем удовлетворить спрос на любое жилье любого формата, любого качества. Но наша задача – построить его достойно и красиво. 

Генпланы Смолевичей, Фаниполя и Руденска как наиболее динамично развивающих городов были откорректированы на первоначальном этапе. Сейчас параллельно ведется разработка документации и по трем другим городам-спутникам – Логойска, Дзержинска и Заславля. 

# Социальная инфраструктура # общество # Глеб Прокофьев # Николай Парамонов # Алексей Новиков # Фотофакт

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