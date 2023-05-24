Летний амфитеатр превратится в боксёрский ринг! Как Витебская область готовится ко II Играм стран СНГ?

Новости Беларуси. 71 день остается до важного спортивного события 2023 года – II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, соревнования пройдут с 4 по 14 августа сразу по 20 видам. Наибольшее количество атлетов примет Минск. Задействованы будут еще 10 городов нашей страны. А значит праздник обещает быть общенациональным. Уже сейчас идет подготовка объектов. Не только спортивных, но и мест проживания, питания участников и гостей Игр. На севере страны баталии развернутся в Витебске и Орше. Эти города примут боксеров. Виктор Пралич подробнее.

Ледовая Арена в Орше в этом году отмечает 10-й день рождения. Дворец – основная площадка хоккейного клуба «Локомотив», а также база для детских секций и шорт-трека. Впрочем, объект универсальный. Арена не раз становилась местом проведения массовых мероприятий, бизнес-форумов, турниров. А вот принимать боксеров придется впервые.

Денис Максак, директор хоккейного клуба «Локомотив-Орша»:

Будет произведен косметический ремонт душевых, раздевалок, подсобных помещений и «Олимпийца», и самой Ледовой арены. В основном, Ледовая арена уже принимала такие масштабные мероприятия. Поэтому и коллектив, и сама арена процентов на 80 готова к принятию II Игр.

Боксерский турнир здесь будет проходить на протяжении пяти дней. Плюс два дня – финальные выходы сильнейших. Чтобы не тратить время спортсменов на переезды, часть из них разместят в отеле напротив Ледовой арены. Современная гостиница появилась в Орше недавно. Домашний уют, полезное и вкусное питание гостям здесь гарантируют.

Ирина Постникова, соучредитель гостиницы:

С большим трепетом и волнением мы ожидаем. И хотим представить наш город и нашу страну в самых благоприятных красках. Безусловно, в меню уже есть белорусские блюда. Наши повара искусно приготовят их и, я думаю, порадуют наших гостей. К Играм уже готовятся и болельщики. У этих маленьких боксеров главные состязания еще впереди. Но август они ждут с нетерпением.

Опыта побольше, чтобы когда-нибудь тоже выступать на таких соревнованиях.

Хотелось бы взять пример с бойцов из других стран и как-то научиться так же. Может быть, в будущем получится точно так же и, может, даже выше уровнем. А вот спорткомплекс «Олимпиец» на время игр станет тренировочной площадкой.

Виктор Пралич, корреспондент:

В Витебске спортивные баталии развернутся в Летнем амфитеатре. Практически сразу после музыкального состязания – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – сцену превратят в боксерский ринг. За 35 лет существования Летнего амфитеатра такого еще точно не было.

Звездные гримерки станут раздевалками и медицинским пунктом. Также здесь разместят антидопинговую комиссию. Рядом с амфитеатром расположатся тренировочные ринги. Между соревнованиями для гостей и болельщиков готовят туристическую программу.