Чёткий протокол – какой будет церемония инаугурации? За трансляцию следования кортежа отвечает СТВ

25 марта состоится инаугурация Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта новость стала центральной на неделе, а это событие – ключевой момент в политической жизни страны. Инаугурация не просто формальность и дань протоколу. Во-первых, эта процедура ставит точку в выборной кампании и утверждает главу государства. А еще это сигнал для мирового сообщества о вступлении в должность избранного Президента.

Именно в 2001 году была сформирована четкая традиция церемонии инаугурации по-белорусски. Без излишеств. Танцев, например как во время инаугурации Трампа, нет. У нас так – прибытие кортежа Президента, принесение клятвы на Конституции в кожаном переплете с изображением герба золотистого цвета. Торжественная речь. Военная часть – присяга Главнокомандующему. Торжественный марш представителей всех воинских формирований страны. Под особым прицелом телекамер – рота почетного караула. Это самая элегантная сила Вооруженных Сил, как и победа Президента на выборах этого года. Белорусские богатыри двигаться умеют не только шаг в шаг, но и нота в ноту. В полной синхронизации с оркестром.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главные магистрали столицы, Дворец Независимости, площадь государственных символов – все эти локации будут задействованы во время инаугурации Президента Республики Беларусь. Это сейчас так. А сама традиция, протокол зарождались у стен Дворца Республики. До прихода к власти Александра Лукашенко это был долгострой-саркофаг, который отражал тогдашнюю Беларусь.