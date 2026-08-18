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Игорь Секрета дал интервью немецкому изданию NachDenkSeiten

18 августа 2026 15:25
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Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета дал интервью немецкому изданию NachDenkSeiten, сообщили в официальном Telegram-канале МИД Беларуси.

В ходе интервью он озвучил ряд принципиальных позиций.

Игорь Секрета дал интервью немецкому изданию NachDenkSeiten-1

«У нас в Беларуси совершенно другой подход: если ты хочешь иметь равные права с белорусами, ты должен работать как белорус. Ты должен стать одним из нас: выучить язык, соблюдать законы, зарабатывать деньги и платить налоги. Тогда и отношение к тебе будет как к своему», – заявил Секрета. 

Замминистра МИД также добавил, что «белорусская сторона не располагает подтвержденными данными о жестоком обращении с мигрантами на территории Беларуси». 

«К сожалению, наши западные соседи – Польша, Литва, Латвия – не желают работать вместе с нами, чтобы разрешить этот кризис. Они почему-то считают, что мы должны безоговорочно работать на них – защищать их границы от этих мигрантов», – отметил представитель Министерства иностранных дел. 

Замглавы внешнеполитического ведомства Беларуси сказал, что «от фатальной практики санкций нужно наконец отказаться, они ничего не дают и никому не служат, но мы не будем упрашивать об их отмене». 

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы – не дикие варвары. Мы в состоянии ценить прекрасное и очень хорошо понимаем, как устроен мир. Единственное, чего мы хотим, – чтобы к нам относились с таким же уважением. Для этого нужно просто найти в себе силы остановиться, посмотреть друг другу в глаза и начать по-человечески разговаривать.

Фото: МИД Беларуси

# Интервью # МИД Республики Беларусь

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