25 апреля в Академии наук Беларуси около 500 ученых обсуждали новые подходы к работе

Новости Беларуси. Постиндустриальная экономика, как ориентир для научных разработок. 25 апреля в Академии наук около 500 ученых обсуждали новые подходы к работе.

Около месяца назад глава государства на совещании поставил задачу совершенствования этой сферы. На новые открытия мирового уровня, инновационные технологии и внедрение разработок в производство нацелены и сами ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня мы должны думать, как больше добавленную стоимость перенести на интеллект. А это постиндустриальное развитие, это биотехнологии, микробиология, наноиндустрия. Сегодня мы знаем успешную работу Парка высоких технологий, но он заточен под информационные технологии. Сегодня нужна такая же инфраструктура и для реальных сфер экономики. Сегодня готовим Указ Президента по Белбиограду. Он практически на заключительном этапе. И мы хотим, чтобы эта новая постиндустриальная экономика развивалась, имела некие преференции.

Совместные проекты с предприятиями и холдингами позволят ученым приносить реальную пользу на производстве. Уже сегодня подписаны соглашения с металлургическим заводом.

Научные разработки используют при создании карьерной техники, тракторов, автомобильных шин. А на базе института порошковой металлургии успешно работает завод.

Александр Ильющенко, генеральный директор государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии:

Цифры сами говорят за себя. Если завод по году производит до 10 тысяч тонн востребованного продукта, это говорит о том, что это действительно нужная, важная и полезная для страны работа в области создания нового алмазного инструмента, как пример. Создание новых порошковых материалов с высокой плотностью и прочностью. Соответственно, можно сэкономить средства на производстве высокопрочных изделий для автотракторной промышленности, например. Последние разработки в области флекционных материалов.