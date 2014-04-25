Прямой эфир

25 апреля в Академии наук Беларуси около 500 ученых обсуждали новые подходы к работе

25 апреля 2014 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Постиндустриальная экономика, как ориентир для научных разработок. 25 апреля в Академии наук около 500 ученых обсуждали новые подходы к работе.

Около месяца назад глава государства на совещании поставил задачу совершенствования этой сферы. На новые открытия мирового уровня, инновационные технологии и внедрение разработок в производство нацелены и сами ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:
Сегодня мы должны думать, как больше добавленную стоимость перенести на интеллект. А это постиндустриальное развитие, это биотехнологии, микробиология, наноиндустрия. Сегодня мы знаем успешную работу Парка высоких технологий, но он заточен под информационные технологии. Сегодня нужна такая же инфраструктура и для реальных сфер экономики. Сегодня готовим Указ Президента по Белбиограду. Он практически на заключительном этапе. И мы хотим, чтобы эта новая постиндустриальная экономика развивалась, имела некие преференции.

Совместные проекты с предприятиями и холдингами позволят ученым приносить реальную пользу на производстве. Уже сегодня подписаны соглашения с металлургическим заводом.

Научные разработки используют при создании карьерной техники, тракторов, автомобильных шин. А на базе института порошковой металлургии успешно работает завод.

Александр Ильющенко, генеральный директор государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии:
Цифры сами говорят за себя. Если завод по году производит до 10 тысяч тонн востребованного продукта, это говорит о том, что это действительно нужная, важная и полезная для страны работа в области создания нового алмазного инструмента, как пример. Создание новых порошковых материалов с высокой плотностью и прочностью. Соответственно, можно сэкономить средства на производстве высокопрочных изделий для автотракторной промышленности, например. Последние разработки в области флекционных материалов.

# общество # Государственная политика в сфере науки # Государственная политика # Сергей Чижик # Александр Ильющенко

Другие новости рубрики

Все новости
9 экзотических животных, в том числе кенгуру и восточный колобус, прибыли в минский зоопарк
24 апреля 2014 18:16

9 экзотических животных, в том числе кенгуру и восточный колобус, прибыли в минский зоопарк

От пластиковых стаканов до холодильников. Что находят водолазы на дне минских водоемов?
24 апреля 2014 17:16

От пластиковых стаканов до холодильников. Что находят водолазы на дне минских водоемов?

К 110-летию профсоюзов Беларуси выпущена специальная почтовая марка
24 апреля 2014 17:12

К 110-летию профсоюзов Беларуси выпущена специальная почтовая марка