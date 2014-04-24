От пластиковых стаканов до холодильников. Что находят водолазы на дне минских водоемов?

Новости Беларуси. Водоемы Беларуси избавляют от лишнего. Речь идет о мусоре. В зоне внимания – зоны прибрежные и, конечно, же то, что не увидишь с берега. Со дна рек и озер водолазы достают пустые бутылки, бытовые отходы и даже технику.
Купальный сезон здесь откроют не раньше, чем через месяц, но готовиться к нему начали заранее. В этой акватории водолазы едва ли найдут клад, зато как выглядит кладбище забытых вещей, они знают как никто.
Вот такие сокровище прятались в водной пучине. Набор вполне традиционный: пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты и, конечно же, лидер в рейтинге находок – стеклянные бутылки.
Подобные «приветы» отдыхающие оставляют регулярно.
А это уже крупная рыба – аквалангисты достают старую покрышку. И такой экспонат еще не самый редкий.
В проблему загрязненных водоемов Петр Николаевич в буквальном смысле погружается шестой год подряд. Чего только не видел на дне морском.
Петр Шаров, водолаз спасательной станции ОСВОД:
Лодки затопленные. Более свежие экспонаты – это телефоны. Также бытовой мусор: телевизоры, холодильники, стиральные машины. Вот такой мусор находим.
При этом подводные камни представляют реальную угрозу. Наш рулевой – Семен Семенович – вспоминает реальную историю: случайная находка стала роковой.
Семен Макухин, моторист-рулевой спасательной станции ОСВОД:
Родственник утонул, когда в бочку попал. Нырнул, а на дне оказалась бочка. Он попал в нее и сломал ключицу и шейный позвонок.
Зачистку водоемов в Беларуси начали на неделе. Обещают закончить в воскресенье.
Все-таки пляжный сезон не за горами, да и вопрос эстетический актуален всегда.
Кстати, о нем. Это набережная в центре Минска. Среди типичных обитателей реки встречаются и нетипичные, но уже коренные, жители. Мусор разного калибра не только не вписывается в пейзаж акватории, но и возмущает горожан.
Минчане:
Неприятно, конечно, плохо, что засоряются все водоемы. Но как бороться? В первую очередь каждый должен знать, куда выбрасывать мусор, беречь природу. И какие-то службы, наверное, есть, которые должны следить за порядком.
Это вопрос не в том, что службы в городе не чистят. А именно вопрос в культуре людей, то есть люди сами бросают. Надо эту проблему решать.
От мусора избавят и столичную Свислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, срок, насколько долго река останется чистой, зависит не только от специальных служб.