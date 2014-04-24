От пластиковых стаканов до холодильников. Что находят водолазы на дне минских водоемов?

Новости Беларуси. Водоемы Беларуси избавляют от лишнего. Речь идет о мусоре. В зоне внимания – зоны прибрежные и, конечно, же то, что не увидишь с берега. Со дна рек и озер водолазы достают пустые бутылки, бытовые отходы и даже технику.

Купальный сезон здесь откроют не раньше, чем через месяц, но готовиться к нему начали заранее. В этой акватории водолазы едва ли найдут клад, зато как выглядит кладбище забытых вещей, они знают как никто.

Вот такие сокровище прятались в водной пучине. Набор вполне традиционный: пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты и, конечно же, лидер в рейтинге находок – стеклянные бутылки.

Подобные «приветы» отдыхающие оставляют регулярно.

А это уже крупная рыба – аквалангисты достают старую покрышку. И такой экспонат еще не самый редкий.

В проблему загрязненных водоемов Петр Николаевич в буквальном смысле погружается шестой год подряд. Чего только не видел на дне морском.

Петр Шаров, водолаз спасательной станции ОСВОД:

Лодки затопленные. Более свежие экспонаты – это телефоны. Также бытовой мусор: телевизоры, холодильники, стиральные машины. Вот такой мусор находим.

При этом подводные камни представляют реальную угрозу. Наш рулевой – Семен Семенович – вспоминает реальную историю: случайная находка стала роковой.

Семен Макухин, моторист-рулевой спасательной станции ОСВОД:

Родственник утонул, когда в бочку попал. Нырнул, а на дне оказалась бочка. Он попал в нее и сломал ключицу и шейный позвонок.

Зачистку водоемов в Беларуси начали на неделе. Обещают закончить в воскресенье.

Все-таки пляжный сезон не за горами, да и вопрос эстетический актуален всегда.

Кстати, о нем. Это набережная в центре Минска. Среди типичных обитателей реки встречаются и нетипичные, но уже коренные, жители. Мусор разного калибра не только не вписывается в пейзаж акватории, но и возмущает горожан.

Минчане:

Неприятно, конечно, плохо, что засоряются все водоемы. Но как бороться? В первую очередь каждый должен знать, куда выбрасывать мусор, беречь природу. И какие-то службы, наверное, есть, которые должны следить за порядком.

Это вопрос не в том, что службы в городе не чистят. А именно вопрос в культуре людей, то есть люди сами бросают. Надо эту проблему решать.

От мусора избавят и столичную Свислочь, сообщили в программе . Правда, срок, насколько долго река останется чистой, зависит не только от специальных служб.