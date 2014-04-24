9 экзотических животных, в том числе кенгуру и восточный колобус, прибыли в минский зоопарк

Новости Беларуси. В дружном семействе пополнение. Сразу девять экзотических животных приехали в минский зоопарк на постоянное местожительство.

Кенгуру Бенетта, розовые пеликаны, японский макак Ёки и восточный колобус – всех животных доставили прямиком из Калининграда.

Новые обитатели зоопарка уже готовы к приему посетителей, правда, посмотреть на восточного колобуса минчанам пока не удастся. Обезьянка плохо перенесла перелет и пока находится в закрытом помещении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела минского зоопарка:

Совсем недавно к нам приехали такие забавные животные, как кенгуру Бенетта, розовые пеликаны, японский макак Ёки и восточный колобус (тоже очень интересная забавная обезьянка). Они уже прошли карантин и их можно увидеть у нас в зоопарке.