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9 экзотических животных, в том числе кенгуру и восточный колобус, прибыли в минский зоопарк

24 апреля 2014 18:16
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Новости Беларуси. В дружном семействе пополнение. Сразу девять экзотических животных приехали в минский зоопарк на постоянное местожительство.

Кенгуру Бенетта, розовые пеликаны, японский макак Ёки и восточный колобус – всех животных доставили прямиком из Калининграда.

Новые обитатели зоопарка уже готовы к приему посетителей, правда, посмотреть на восточного колобуса минчанам пока не удастся. Обезьянка плохо перенесла перелет и пока находится в закрытом помещении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела минского зоопарка:
Совсем недавно к нам приехали такие забавные животные, как кенгуру Бенетта, розовые пеликаны, японский макак Ёки и восточный колобус (тоже очень интересная забавная обезьянка). Они уже прошли карантин и их можно увидеть у нас в зоопарке.

# общество # Зоопарк # Ольга Колмакова

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