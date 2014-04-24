К 110-летию профсоюзов Беларуси выпущена специальная почтовая марка

Новости Беларуси. 110 лет на страже интересов трудящихся. 25 апреля белорусские профсоюзы отмечают круглую дату. Соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко.

К празднику в обращение выпустили почтовую марку, которую торжественно погасили в Музее истории профсоюзного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в рядах профсоюзов – около 4 млн белорусов.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Чем занимались тогда профсоюзы, когда им было еще 20-30 лет? Я вам скажу, что цели и задачи те же самые. Методы другие. Нам удалось вместе с Правительством, с нанимателями, с учетом экономической обстановки в обществе, государстве, удалось решать совместно задачи. И мы их решаем. Я вас уверяю: мы не кричим, не шумим об этом, но мы спокойной с ними договариваемся, подписывая генеральное соглашение, а потом наблюдаем, как оно выполняется, то есть чтобы не было этих нарушений.