25 апреля. Что было: Лицом к частнику/ Субсидии безработным/ Дело о «серых» смартфонах

Ставка на предпринимательство

Белорусские парламентарии проявили завидную оперативность. На следующий же день после президентского послания они собрались за «круглым столом» обсудить роль предпринимательства в экономике страны.

Зампред Палаты представителей Болеслав Пирштук акцентировал внимание на экономическом блоке вчерашнего обращения Главы государства, декретах №7 и №8 о развитии предпринимательства и цифровой экономики. Говоря о роли предпринимательства, новых технологий, он отметил, что «в стране зарождается абсолютно новый сегмент для развития экономики». Может, пока это громко сказано, авансом?! Ведь в памяти свежо, как на частника смотрели косо, кошмарили бизнес проверками. Лишь в последнее время государство начало разворачиваться к предпринимателю лицом. Активно меняется законодательство, появляются новые мотивации для людей. Взять хотя бы нынешний год: только за март более 800 предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия дела. Замминистра экономики Дмитрий Матусевич сообщил участникам «круглого стола», что этот принцип распространяется на 19 ключевых для малого и среднего бизнеса и ИП видов деятельности. Перечень утвержден декретом №7. Более того, готовятся новые решения по упрощению жизни предпринимателя.

В Послании Президент поставил задачу – в следующей пятилетке достигнуть ВВП в размере 100 млрд. долларов. Оч-чень серьезная цель! Всем нынче стало понятно, что одному госсектору эту ношу не поднять, надо звать частный бизнес.

Безработного ждут на старте

Кто из минчан не хочет «лежать на диване», тот может рассчитывать на стартовый капитал и попытаться открыть свое дело. В этом году таких будет 170 человек. Об этом журналистам рассказала зампред комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. Сумма поддержки на сегодня – 2,2 тысячи рублей. Кудевич считает: «Это хороший стартовый капитал». Желающим сначала предлагается трудоустройство. Если нужной профессии среди вакансий нет, тогда уже курсы, оформление субсидии. По этой программе в нынешнем году помощь получили 30 человек. Они стали предпринимателями в торговле, строительстве, других сферах услуг.

Между тем правительство Финляндии сказало «стоп» эксперименту по выплате 2 тысячам безработных вместо традиционного пособия Безусловного базового дохода в размере 560 евро в месяц. По информации BBC News, эксперимент начали в январе 2017 года и рассчитывали, что благодаря ему безработица в стране снизится. То есть думали, что эти деньги помогут людям стартовать в малом бизнесе. Инициатор эксперимента – Государственный институт социального обеспечения Kela – сделал заявку на расширение эксперимента и попросил дополнительно от 40 до 70 млн. евро. Однако правительство решило поставить точку. Финские итоги будут подведены к середине 2019 года. Посмотрим и на наши.

Сядут на зону – «вне доступа»

Столичные следователи завершили расследование дела о продаже 1500 смартфонов. Трем гродненцам предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Почти два года они размещали на интернет-площадках объявления о продаже недорогих смартфонов с гарантией. При этом обманывали покупателей относительно качества и происхождения товара и продавали заведомо дефектные мобильники. Так они реализовали более 1500 штук, заработав более 700 тысяч рублей. Если кто-то жаловался на неисправность телефона, ему советовали обращаться в сервисный центр. Курьеров, развозивших товар клиентам, преступники использовали «в темную».

При обысках было изъято еще свыше 1500 «серых» смартфонов в упаковке от известных мировых брендов, бланки сервисного центра. По заключениям ГКСЭ, смартфоны имели дефекты компонентов и модулей, ограничивающих функционал аппаратов.

Будет суд. Скорее всего, фигуранты поедут на зону и, возможно, будут шить там рабочую одежду. Потом ее крупными партиями станут продавать госпредприятиям. Бывает, за большие взятки. Такие аферы со спецодеждой, оказалось, начинает раскручивать КГБ, возбуждено более 20 уголовных дел.