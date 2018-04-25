В Минске проходит экологическая акция, запрещающая парковку на зелёной зоне

Новости Беларуси. В Минске проходит экологическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автолюбителям ещё раз напомнили о запрете парковки на зелёной зоне. Типичный двор в центре города на Коммунистической. Узкие проезды заняты машинами, поэтому для парковки нередко используют газон. В итоге вместо зелени – грязь и никакой эстетики.

Максим Коваленок, инспектор ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД: Если подобное нарушение произошло, то мы проводим профилактическую беседу, требуем документы в соответствии с ПДД и уже привлекаем к административной ответственности.

Елизавета Кирюшкина, главный специалист Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы выбираем места, где проводить акцию на основании жалоб. Жалобы, которые поступают от населения. Они фотографируют машины, которые им не нравятся, которые стоят возле кустов на зеленой зоне.

Скорая помощь, пожарные и милиция. Неправильно припаркованный автомобиль создаёт проблемы для их проезда. И чтобы исключить парковку на зелёной зоне устанавливаются специальные декоративные ограждения и шлагбаумы.