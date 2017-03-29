«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий

Новости Беларуси. Свыше 500 вакансий предложили 29 марта минчанам. Специализированная ярмарка в Заводском районе столицы собрала на одной площадке больше 30 предприятий. В основном – сферы торговли и строительной отрасли. Желающие могут найти как постоянную, так и временную работу. Только за несколько часов проведения ярмарки собеседование прошли больше 200 горожан.

Виталий Счеснюк, посетитель ярмарки вакансий:

На ярмарку вакансий приехал в первый раз. Должность себе изначально ищу руководящую, потому что на прошлом месте у меня тоже была такая должность.

Здесь можно нормально пообщаться с представителями отделов кадров разных предприятий. Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Такие мероприятия позволяют гражданам обратиться и записаться к нескольким нанимателям. Помимо всего прочего: из отдела трудоустройства мы направляем к нанимателю. А здесь 5-6 нанимателей, может быть – 10. Он с каждым побеседует, узнает условия оплаты труда.