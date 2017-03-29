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«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий

29 марта 2017 11:29
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Новости Беларуси. Свыше 500 вакансий предложили 29 марта минчанам.

Специализированная ярмарка в Заводском районе столицы собрала на одной площадке больше 30 предприятий.

В основном – сферы торговли и строительной отрасли. Желающие могут найти как постоянную, так и временную работу. Только за несколько часов проведения ярмарки собеседование прошли больше 200 горожан.

«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий-1

Виталий Счеснюк, посетитель ярмарки вакансий:
На ярмарку вакансий приехал в первый раз. Должность себе изначально ищу руководящую, потому что на прошлом месте у меня тоже была такая должность.

Здесь можно нормально пообщаться с представителями отделов кадров разных предприятий.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Такие мероприятия позволяют гражданам обратиться и записаться к нескольким нанимателям. Помимо всего прочего: из отдела трудоустройства мы направляем к нанимателю. А здесь 5-6 нанимателей, может быть – 10. Он с каждым побеседует, узнает условия оплаты труда.

«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий-4

По словам специалистов, около 40% посетителей ярмарки вакансий трудоустраиваются. 

Подобные площадки в эти дни работают во всех регионах страны. Здесь можно получить направление на переобучение или консультации юристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Трудоустройство # Фотофакт # Татьяна Кудевич # Виталий Счеснюк

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