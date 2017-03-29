«Здесь можно нормально пообщаться с представителями разных предприятий». В Минске работает ярмарка вакансий
Новости Беларуси. Свыше 500 вакансий предложили 29 марта минчанам.
Специализированная ярмарка в Заводском районе столицы собрала на одной площадке больше 30 предприятий.
В основном – сферы торговли и строительной отрасли. Желающие могут найти как постоянную, так и временную работу. Только за несколько часов проведения ярмарки собеседование прошли больше 200 горожан.
Виталий Счеснюк, посетитель ярмарки вакансий:
На ярмарку вакансий приехал в первый раз. Должность себе изначально ищу руководящую, потому что на прошлом месте у меня тоже была такая должность.
Здесь можно нормально пообщаться с представителями отделов кадров разных предприятий.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Такие мероприятия позволяют гражданам обратиться и записаться к нескольким нанимателям. Помимо всего прочего: из отдела трудоустройства мы направляем к нанимателю. А здесь 5-6 нанимателей, может быть – 10. Он с каждым побеседует, узнает условия оплаты труда.
По словам специалистов, около 40% посетителей ярмарки вакансий трудоустраиваются.
Подобные площадки в эти дни работают во всех регионах страны. Здесь можно получить направление на переобучение или консультации юристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.