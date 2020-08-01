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+24 в Вильнюсе, +21 в Москве. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 августа

01 августа 2020 15:40
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В Париже ожидается пасмурная погода, столбик термометра здесь покажет +22 градуса, рассказали в программе «Плюс-минус». 

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю 

+24 в Вильнюсе, +21 в Москве. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 августа-1

На градус теплее и дожди в Вене. В Риме обойдется без осадков, а столбик термометра покажет +29. На два пункта жарче в Мадриде. Солнечно и +27 в Анкаре. На градус прохладнее в Афинах. В столице Болгарии переменная облачность и 28 выше нуля.

+24 в Вильнюсе, +21 в Москве. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 августа-4

+24 в Вильнюсе, +21 в Москве. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 августа-6

Облачно, но без дождей в Прибалтике. +24 в Вильнюсе, +23 – Риге. Тот же градус в Киеве. В Варшаве – 22 тепла. На градус прохладнее в Москве. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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