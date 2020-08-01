+24 в Вильнюсе, +21 в Москве. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 августа

В Париже ожидается пасмурная погода, столбик термометра здесь покажет +22 градуса, рассказали в программе «Плюс-минус».
«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Париже ожидается пасмурная погода, столбик термометра здесь покажет +22 градуса, рассказали в программе «Плюс-минус».
«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю
На градус теплее и дожди в Вене. В Риме обойдется без осадков, а столбик термометра покажет +29. На два пункта жарче в Мадриде. Солнечно и +27 в Анкаре. На градус прохладнее в Афинах. В столице Болгарии переменная облачность и 28 выше нуля.
Облачно, но без дождей в Прибалтике. +24 в Вильнюсе, +23 – Риге. Тот же градус в Киеве. В Варшаве – 22 тепла. На градус прохладнее в Москве. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.