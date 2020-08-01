+24 в Вильнюсе, +21 в Москве. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 августа

На градус теплее и дожди в Вене. В Риме обойдется без осадков, а столбик термометра покажет +29. На два пункта жарче в Мадриде. Солнечно и +27 в Анкаре. На градус прохладнее в Афинах. В столице Болгарии переменная облачность и 28 выше нуля.