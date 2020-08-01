«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Август в привычном русле. Погода наконец приходит в себя. На предстоящей неделе столбик термометра порадует стандартным градусом, но не обойдется без дождей, рассказали в программе «Плюс-минус».
В понедельник, 3 августа, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем западные районы страны окажутся под влиянием атмосферного фронта. А к середине недели скажется влияние фронтальных систем с Западной Европы.
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета Минприроды:
Заключительный месяц лета вступает в свои права. Согласно предварительному прогнозу, белорусы встретят его довольно спокойной погодой.
В понедельник в поле повышенного атмосферного давления осадков по республике не ожидается. А начиная с середины недели атмосферное давление начнет падать, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Кое-где прогремят грозы. В низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла. В отдельных районах по югу воздух будет прогреваться до +29. В ночные часы в понедельник будет еще довольно прохладно: +7 – +14. В дальнейшем температура воздуха будет повышаться и составит +9 – +15.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.