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«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю

01 августа 2020 15:17
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Новости Беларуси. Август в привычном русле. Погода наконец приходит в себя. На предстоящей неделе столбик термометра порадует стандартным градусом, но не обойдется без дождей, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В понедельник, 3 августа, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем западные районы страны окажутся под влиянием атмосферного фронта. А к середине недели скажется влияние фронтальных систем с Западной Европы.

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета Минприроды:
Заключительный месяц лета вступает в свои права. Согласно предварительному прогнозу, белорусы встретят его довольно спокойной погодой.

В понедельник в поле повышенного атмосферного давления осадков по республике не ожидается. А начиная с середины недели атмосферное давление начнет падать, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Кое-где прогремят грозы. В низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла. В отдельных районах по югу воздух будет прогреваться до +29. В ночные часы в понедельник будет еще довольно прохладно: +7 – +14. В дальнейшем температура воздуха будет повышаться и составит +9 – +15.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич # Фотофакт

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