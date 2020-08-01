«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Август в привычном русле. Погода наконец приходит в себя. На предстоящей неделе столбик термометра порадует стандартным градусом, но не обойдется без дождей, рассказали в программе «Плюс-минус».

В понедельник, 3 августа, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем западные районы страны окажутся под влиянием атмосферного фронта. А к середине недели скажется влияние фронтальных систем с Западной Европы.