МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека

Новости Беларуси. 24 акции, около 20 тысяч участников и 442 задержанных. Таковы итоги протестов, прошедших 20 сентября, по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, с сожалением приходится констатировать, что постоянные предупреждения, просьбы и требования правоохранителей прекратить нарушение порядка представители оппозиции упорно игнорируют.