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МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека

21 сентября 2020 12:36
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Новости Беларуси. 24 акции, около 20 тысяч участников и 442 задержанных. Таковы итоги протестов, прошедших 20 сентября, по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Таким образом, с сожалением приходится констатировать, что постоянные предупреждения, просьбы и требования правоохранителей прекратить нарушение порядка представители оппозиции упорно игнорируют.  

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека-1

К слову, устали от беспорядков и сами белорусы, которые мечтают вернуться к привычному образу жизни. Но те, кто настроен против власти, выражают свою агрессию и по отношению к простым людям. Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных мероприятий нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности.  

20 сентября МВД также были приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения протестных акций.  

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# Акции протеста # общество # Фотофакт

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