Как торгуют на селе в новом формате и как ужиться в условиях честной конкуренции?

Новости Беларуси. Торговля на селе в новом формате, поддержка магазинов «шаговой доступности» и работа в условиях честной конкуренции. 19 февраля в Минске обсудили условия, в которых предстоит работать государственным и частным торговым организациям. Главные требования — расширение ассортимента и адекватная ценовая политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прилавке этого деревенского магазина ассортимент не хуже городского. То, что не удастся найти на полках сегодня, завтра привезут по индивидуальному заказу.

В покупателях этого магазина числится всего несколько сотен человек, но без привычных продуктов сельчане не останутся. Обеспечение товарами в малых населенных пунктах - одна из ключевых задач торговли. Рентабельность сельмагов повышать собираются с помощью современных технологий.

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Интернет-торговля на селе. Принципы заявок для обеспечения требуемых товаров на селе уже постоянно. Может быть, с интернетом сложнее, но принципы работы давно используются.

Елена Ясевич в магазин «забежала» во время обеденного перерыва. Расположен он буквально «в двух шагах» от ее работы. Говорит, после трудового дня на покупки просто не будет времени. Кстати, поддержка магазинов шаговой доступности - обязательное условие для обеспечение продовольственной безопасности.

Елена Ясевич, покупатель:

Я покупаю в этом магазине все. А это рассольник - вечером накормлю мужа.

Торговля — это 12 процентов от ВВП страны. Сегодня в ней занято почти 14 % активного населения Беларуси. В современных условиях частные и государственные предприятия играть должны по одним правилам. На рынке «бал правит» честная конкуренция и торговля по общеевропейским правилам.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Человек должен получить свободу в виде права выбрать, где приобрести какой-либо товар и услуги. Торговля должна показать товар лицом.

В крупнейшем государственном торговом холдинге условия работы «по-честному» приняли давно. Более 90% товаров на прилавке — отечественного производства. Одна из главных задач на сегодня -не просто удержать традиционные рынки, но и существенно нарастить экспорт. Шкурки норки, лисицы, песца — настоящее белорусское пушное золото, ценность которого успели оценить не только отечественные модницы. Впервые в истории двусторонних торговых отношений крупная партия пушнины «уехала» в Китай.

Екатерина Носко, продавец:

У нас собственное производство, поэтому отличается стоимость изделия. Изделие очень качественное.

Обострение конкуренции в первую очередь должно отразиться на качестве обслуживания. Шанс сохранить свои позиции есть у всех, но для этого придется повернуться лицом к потребителю.