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Как торгуют на селе в новом формате и как ужиться в условиях честной конкуренции?

19 февраля 2016 18:12
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Новости Беларуси. Торговля на селе в новом формате, поддержка магазинов «шаговой доступности» и работа в условиях честной конкуренции. 19 февраля в Минске обсудили условия, в которых предстоит работать государственным и частным торговым организациям. Главные требования — расширение ассортимента и адекватная ценовая политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прилавке этого деревенского  магазина ассортимент не хуже городского. То, что не удастся найти на полках сегодня, завтра привезут по индивидуальному заказу.

В покупателях этого магазина числится  всего несколько сотен человек, но без привычных продуктов  сельчане не останутся. Обеспечение товарами  в малых населенных пунктах - одна из ключевых задач торговли. Рентабельность сельмагов повышать собираются с помощью современных технологий.

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского  союза потребительских обществ:
Интернет-торговля на селе. Принципы заявок для обеспечения требуемых товаров на селе уже постоянно. Может быть, с интернетом сложнее, но принципы работы давно используются.

Елена  Ясевич   в магазин «забежала» во время обеденного перерыва. Расположен он буквально «в двух шагах» от ее  работы. Говорит, после трудового дня на покупки просто не будет времени. Кстати, поддержка магазинов  шаговой  доступности  - обязательное  условие для  обеспечение  продовольственной безопасности. 

Елена Ясевич, покупатель:
Я покупаю в этом магазине все. А это рассольник  - вечером накормлю мужа.

Торговля — это 12 процентов от ВВП страны. Сегодня в ней занято почти 14 % активного населения Беларуси. В современных условиях частные и государственные предприятия играть должны по одним правилам. На рынке «бал правит» честная конкуренция и торговля по  общеевропейским правилам.

Владимир Колтович, министр  торговли Республики Беларусь:
Человек должен получить свободу в виде права выбрать, где приобрести какой-либо  товар и  услуги.   Торговля должна показать товар лицом.

В крупнейшем государственном торговом холдинге условия работы «по-честному» приняли давно.  Более 90% товаров на прилавке — отечественного производства.  Одна из главных задач на сегодня -не просто удержать традиционные рынки, но и существенно нарастить экспорт.   Шкурки норки, лисицы, песца — настоящее белорусское пушное золото, ценность которого успели оценить не только отечественные модницы. Впервые в истории двусторонних торговых отношений  крупная партия  пушнины  «уехала»  в Китай.

Екатерина Носко,  продавец:
У нас собственное производство, поэтому отличается стоимость изделия. Изделие очень качественное.

Обострение конкуренции в первую очередь должно отразиться на качестве обслуживания. Шанс сохранить свои позиции есть у всех, но для этого придется повернуться лицом к потребителю. 

# общество # Валерий Иванов # Продукты питания # Владимир Колтович # Елена Ясевич # Екатерина Носко

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