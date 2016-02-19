Беларусь первой среди стран-участниц Евразийского экономического союза начала выполнение техрегламента о безопасности товаров легпрома

Новости Беларуси. Построение единого экономического и торгового пространства в Евразийском союзе несет определенную нагрузку, причем для малого бизнеса она более ощутима. Речь о введении технических регламентов на товары легкой промышленности. Их выполнение Беларусь начала первой среди стран-участниц ЕАЭС.

Техрегламент о безопасности продукции легкой промышленности вступил в силу еще летом 2012 года. Документ устанавливает единые требования к товарам для обеспечения свободного перемещения на рынках стран ЕАЭС. Это значит, что продукция, которая производится и продается на территории объединения должна контролироваться. Поэтому подтверждение качества товара не чисто белорусское изобрение. Это обязательно, которое взяла на себя каждая из стран участниц Евразийского экономического союза.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Иногда слышатся такие фразы: так давайте выйдем и не будем следовать этим обязательствам. Нельзя вычленять одну проблему из целого здания, вынимать один кирпич. В рамках Евразийского экономического союза мы имеем одинаковые зоны свободной торговли. Это очень принципиальный момент, и Россия, как ни крути, наш основной торговый партнер. Там мы имеем единые технологические платформы. Это наше завтра, будущее. В конце концов, энергоресурсы.

Наша страна – первая из участниц ЕАЭС начала выполнение техрегламента и ввела процедуру обязательной сертификации товаров легпрома. У союзников работа по этому вопросу пока ведется не так активно. Однако это скорее антипример. Своим шагом Беларусь еще раз подтвердила репутацию надежного партнера.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Когда формируется интеграционная группировка, которая вырабатывает единые стандарты, основная задача состоит в том, чтобы ее бизнес был конкурентоспособным на мировой арене. Не наша одна страна выходит, а мы выходим вместе. Естественно, если у нас все стандартизировано и существуют общие условия выполнения всех договоренностей, то значит, что мы надежные, с нами будут разговаривать совсем по-другому, другой будет уровень отношений и к странам, входящим в интеграционную группировку.

Отменить действие техрегламента на национальном уровне невозможно. Это решение общеприятое, следовать которому будет весь ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.