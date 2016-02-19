В Минске начала работу горячая телефонная линия по вопросам начисления платы за ЖКУ

Новости Беларуси. В Минске начала работу горячая телефонная линия по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги. Специалисты будут на связи в будние дни с 19 по 29 февраля. Для получения консультации необходимо обращаться с 10.00 до 18.00 по телефонам 200-10-79, 200-76-31.

Также 20 февраля на связь по прямым телефонным линиям с жителями Минска выйдет управляющий делами Мингорисполкома Николай Котов.

Напоминаем также, что прямые линии работают в каждом районе города. В администрациях готовы быстро и компетентно ответить на вопросы минчан и решить вопросы, с которыми не удаётся разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.