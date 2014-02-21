В преддверии Дня защитников Отечества в Минске прошло чествование лучших милиционеров

Новости Беларуси. Гордость столицы. В Минске чествовали лучших милиционеров. Поводов для торжества немало – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и приближающийся День милиции. Молодых офицеров и их наставников поздравил мэр города Николай Ладутько.

Лучшие в профессии получили соответствующие свидетельства. А их родителям вручили благодарственные письма за достойное воспитание тех, кто посвятил себя милицейской службе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

В целом, сохраняется положительная динамика в городе по профилактике, по раскрытию преступлений, стабильная обстановка в столице нашей республики. Это, конечно, большая заслуга здесь присутствующих наших коллег. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы сказать им «спасибо» за службу. Поздравить их, поздравить их родителей, что воспитали достойных представителей общества. Это цвет нашего общества, это наше будущее.