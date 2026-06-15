220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии

Сегодня в Витебском областном краеведческом музее, где открылась выставка в честь 220-летия основания и 15-летия возрождения витебской духовной школы – Витебской духовной семинарии в программе «Прикосновение к сету» встретились с ее первым проректором. Олег Лепешенков, СТВ:

Если заглянуть в историю витебской духовной школы, что произошло за это время?

Протоиерей Константин Изофатов, первый проректор Витебской духовной семинарии:

История непростая, потому что семинария всегда находилась в Витебской губернии, изначально располагалась в Полоцке и называлась Белорусская семинария. К 1856 году переехала в Витебск, но весь период своего существования это единая духовная школа. Она просто развивалась, расширялась, укреплялась, росла духовно, назидалась кадрами. История дореволюционной семинарии наполнена многими яркими выпускниками. Четверо человек стали архиереями. Многие выпускники семинарии в XX веке стали видными учеными в Беларуси. Они трудились, имея образование Витебской духовной семинарии в различных направлениях научной жизни страны. Возрождение духовной семинарии связано с событиями конца XX века, когда пошел общий процесс возрождения духовной и церковной жизни. Надо отдать должное, это была принципиальная позиция нашего правящего архиерея Владыки Димитрия, что параллельно со строительством храмов он сразу уделил внимание созданию структуры образования. Процесс получился довольно длительный, но принес свой хороший результат. Более 500 уже выпускников пастырского отделения только. Несколько наших выпускников стали довольно известными в Белорусском Экзархате блогерами с десятками тысяч подписчиков. Мы располагаемся в областном центре с богатой научной традицией, культурной. Поэтому у нас очень широко налажено взаимодействие с нашими вузами на студенческом уровне, то есть совместные проекты какие-то, участие в конференциях, в совместных мероприятиях каких-то. Также большая возможность – мы хорошо используем привлечение научных кадров из светских вузов, кандидатов наук, которые могут преподавать для наших студентов те дисциплины, которые являются для них профильными. Это взаимодействие с научной общественностью дает очень хорошие плоды. Олег Лепешенков, СТВ:

Кто становится вашими абитуриентами? Кто может поступить и учиться в семинарии?