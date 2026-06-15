Республиканский рекорд по результатам ЦЭ установили учащиеся Витебской области

Системная подготовка и упорство, которого не занимать молодежи северного края Беларуси. Республиканский рекорд по результатам централизованных экзаменов установили учащиеся Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У выпускников гимназий и школ этого региона практически по всем предметам баллы выше средних по стране – 66 из 100. А по русскому языку и вовсе на 10 позиций больше. Достойный уровень подготовки показали учащиеся как городских, так и сельских учреждений образования.

Владимир Бедняков, начальник отдела общеобразовательной подготовки главного управления по образованию Витебского облисполкома:

Новопогостская школа Миорского района – средний балл по результатам централизованного экзамена составил 84. В лидерах наша гимназия №2 города Витебска, которая получила 22 100-балльных результата. 8-я гимназия, 3-я гимназия. Оршанские – 2-я гимназия, 20-я школа Орши. Гордятся витебские педагоги и своими 100-балльниками. В этом году сертификаты с наивысшим результатом получили 239 ребят. В 2025-м их было 185. Триумфаторы экзаменационной кампании – 19 выпускников. У них максимум сразу по двум дисциплинам. Такой результат и у выпускницы 2-й гимназии Витебска. У Ксении Сидоренко 100-балльные сертификаты по русскому языку и обществоведению.