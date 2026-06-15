Республиканский рекорд по результатам ЦЭ установили учащиеся Витебской области
Системная подготовка и упорство, которого не занимать молодежи северного края Беларуси. Республиканский рекорд по результатам централизованных экзаменов установили учащиеся Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У выпускников гимназий и школ этого региона практически по всем предметам баллы выше средних по стране – 66 из 100. А по русскому языку и вовсе на 10 позиций больше. Достойный уровень подготовки показали учащиеся как городских, так и сельских учреждений образования.
Владимир Бедняков, начальник отдела общеобразовательной подготовки главного управления по образованию Витебского облисполкома:
Новопогостская школа Миорского района – средний балл по результатам централизованного экзамена составил 84. В лидерах наша гимназия №2 города Витебска, которая получила 22 100-балльных результата. 8-я гимназия, 3-я гимназия. Оршанские – 2-я гимназия, 20-я школа Орши.
Гордятся витебские педагоги и своими 100-балльниками. В этом году сертификаты с наивысшим результатом получили 239 ребят. В 2025-м их было 185. Триумфаторы экзаменационной кампании – 19 выпускников. У них максимум сразу по двум дисциплинам. Такой результат и у выпускницы 2-й гимназии Витебска. У Ксении Сидоренко 100-балльные сертификаты по русскому языку и обществоведению.
Ксения Сидоренко, выпускница гимназии №2 Витебска:
В гимназии все были рады. Закономерный результат. Я этого и ожидала. После экзамена скорее не радость испытала, а облегчение. Ни дня без тестов, каждый день должен решать, потому что все-таки успех на ЦЭ во многом в знании структуры теста, также в твоей психологической подготовке, потому что очень многие дети потеряли свои 100 баллов на каких-то глупых ошибках.
Первый этап вступительной кампании в Витебской области прошел в штатном режиме. В испытаниях приняли участие все зарегистрированные выпускники. Не было зафиксировано и ни одного удаления из аудиторий.
Как сдать ЦЭ на 100 баллов? О секрете успеха рассказали выпускники, набравшие высший балл.