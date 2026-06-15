Более 260 тыс. рублей выделено из фонда Президента на реставрацию костела в Будславе

Уникальный орган, знаменитая икона Божией Матери – один из наиболее почитаемых символов Богородицы и место паломничества тысяч католиков, причем не только из нашей страны. Будславский костел – одну из самых известных исторических достопримечательностей Беларуси – восстанавливают после серьезного пожара 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные последствия огня здесь уже устранены, но впереди еще немало работы. Процесс кропотливый. Реставрацию проводят в том числе и при помощи 3D-сканирования здания. На восстановление храма из специального фонда Президента выделены средства. Репортаж Алины Мычко.

Будславский костел – один из духовных центров и главных католических храмов Беларуси. В 2021 году храм пережил серьезное испытание – здесь вспыхнул пожар. Спасатели бились за святыню около 7 часов. Серьезно пострадала крыша – пламя практически превратило ее в пепел, но внутреннего убранства и самого главного – прославленной иконы Будславской Божией Матери – огонь не коснулся.

Ксендз Алексей Романчук, настоятель Национального санктуария Матери Божьей Будславской:

В барочных храмах, готических храмах особым образом укреплялись потолки. Благодаря инженерным и правильно сложенным работам архитекторов храм сам не пострадал, хоть пострадала крыша. Но это все восстановлено, с Божьей помощью весь храм тоже со временем восстановится. Изучить историю Могилева можно по костелу – рассказываем о величественном соборе Успения Девы Марии.

Крышу костела заменили на временную. Она прослужит еще как минимум полвека. Из сгоревших балок и оплавленной меди смастерили крест. Он остался в храме как напоминание о тех событиях.