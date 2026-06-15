На фасаде Гомельского медколледжа появится портрет военного фельдшера

Подвиг, о котором помним и не забудем никогда. На фасаде Гомельского медицинского колледжа появится портрет его выпускницы – фельдшера Марии Гарачук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время Великой Отечественной войны девушка вынесла с поля боя 146 раненых бойцов.
На фронт отправилась в 1941 году, сразу после окончания учебы. В составе медсанбата 199-й стрелковой дивизии она участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Берлинской наступательной операции. 35 раз сдавала кровь как донор для больных. Отважная женщина стала одной из шести белорусских медсестер, удостоенных медали Флоренс Найтингейл.
Лариса Ковалевская, заместитель директора Гомельского государственного медицинского колледжа:
Очень много говорят о Героях Советского Союза, и в основном это летчики, это те, кто принимал участие в боевых действиях. И всегда медицинские работники остаются немножечко в стороне, несмотря на то, что они тоже выполняли свой долг перед Родиной, они выносили раненых бойцов, они возвращали в семьи мужей, детей, сыновей. И, наверное, это тоже очень важно, потому что в нашем колледже, в медицинском колледже, все-таки нужно говорить, что медицинская профессия во все годы важна и очень нужна.
Проект посвятили Году белорусской женщины. Масштабное граффити состоит из двух смысловых частей: рядом с портретом ветерана Марии Гарачук также появится собирательный образ фронтового медика – как символа милосердия и самоотверженности. Открыть памятный арт-объект планируют 2 июля.
Бежал из плена! Жизнь и подвиг Героя СССР – неуловимого Ивана Кабушкина. Читайте здесь.