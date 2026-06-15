На фасаде Гомельского медколледжа появится портрет военного фельдшера

Подвиг, о котором помним и не забудем никогда. На фасаде Гомельского медицинского колледжа появится портрет его выпускницы – фельдшера Марии Гарачук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время Великой Отечественной войны девушка вынесла с поля боя 146 раненых бойцов.

На фронт отправилась в 1941 году, сразу после окончания учебы. В составе медсанбата 199-й стрелковой дивизии она участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Берлинской наступательной операции. 35 раз сдавала кровь как донор для больных. Отважная женщина стала одной из шести белорусских медсестер, удостоенных медали Флоренс Найтингейл.