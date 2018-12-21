22 декабря в Москве обсудят отмену роуминга в Союзном государстве
Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси и России собрались в Москве на очередную сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке дня ряд насущных вопросов.
21 декабря в первом чтении рассмотрят бюджет на 2019 год. Его доходная часть – 7 миллиардов 245 миллионов российских рублей. А финансировать в 2019-ом планируют 36 программ, проектов и мероприятий.
Впрочем, перед вторым чтением, которое запланировано на 22 декабря, депутаты могут внести в проект бюджета поправки.
Ольга Политико, член комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по бюджету и финансам:
Особенно остро стоит вопрос эффективного использования результатов, полученных после реализации программ Союзного государства. К сожалению, проблема, что программы реализуются, затрачиваются средства, получаются хорошие прорывные или технологии, или какие-то новые материалы, но потом мы не видим эффективного использования полученных результатов.
Началась 55 сессия Парламентского собрания с работы комиссий. Затронули многие финансовые вопросы, социальные и аспекты безопасности. Кроме того, итоги уходящего года и планы на следующий обсудили представители молодежной палаты. Среди основных вопросов 55-ой сессии – отмена роуминга в Союзном государстве. Работа в этом направлении ведётся.
Актуальным остаётся также сближение национальных законодательств Беларуси и России. Парламентариям предстоит потрудиться, но достигнутый результат позволит, в том числе устранить многие барьеры. Это откроет дополнительные перспективы в торговле, кооперации, осуществлении совместных программ и проектов. Законодателям также предстоит обсудить формирование общего научного, технологического и информационного пространства.