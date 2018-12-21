22 декабря в Москве обсудят отмену роуминга в Союзном государстве

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси и России собрались в Москве на очередную сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке дня ряд насущных вопросов.

21 декабря в первом чтении рассмотрят бюджет на 2019 год. Его доходная часть – 7 миллиардов 245 миллионов российских рублей. А финансировать в 2019-ом планируют 36 программ, проектов и мероприятий.