В Мадриде +12°C, в Москве -10°C. Погода в Европе на неделю с 27 декабря по 2 января

В Париже синоптики обещают осадки, столбик термометра здесь покажет +8 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится до +6 °C. В Риме до +14 °C, кратковременные осадки. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +12 °C.

В столице Болгарии +6 °C, малооблачно. В Анкаре также малооблачно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +4 °C. В Афинах обещают +14 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -3 °C. В Вильнюсе -5 °C. В Варшаве кратковременные осадки, здесь столбики термометров покажут -4 °C. В Киеве температура, как ожидается, также будет также -4 °C, возможны осадки. В Москве осадков не предвидится, столбики термометров покажут -10 °C.