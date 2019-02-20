Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы
Новости Беларуси. Ранняя весна или зима затаилась в ожидании реванша? В Беларуси установилась среднесуточная температура заметно выше климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое случается раз в 10-15 лет. Так, 19 февраля в Бресте столбик термометра поднялся до 13 градусов тепла.
Кристина Федорович, СТВ:
Февраль нынче совсем не лютый: начался он с оттепели и моросящего дождя, а сейчас вовсю светит яркое солнце. А если верить народным приметам, каким было 1 февраля (а оно было достаточно теплым), таким будет и весь месяц. Видимый факт: на реках уже тает лед. А это значит, что весна наступает на пятки зиме.
На этой неделе белорусы часто говорят о погоде, что больше свойственно британцам. Правда, в нашем случае разговор идет в позитивном ключе. Как ни крути, а солнце не радовать не может.
Очень радует погода, как раз для прогулок.
Может быть, белорусы начнут улыбаться, если у нас такая погода будет?
На риторический вопрос «Быть или не быть еще зиме?» бурый медведь Тристан знает точный ответ. Он вышел из спячки еще в начале февраля. Одно из радостных толкований – скорый приход весны. Но метеорологи советуют в предсказывании погоды на приметы не полагаться.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
– То есть в целом белорусам зиму еще стоит ждать?
– Да, о раннем приходе весны говорить еще рано. Март – это в основном неустойчивый месяц. Там ожидается и понижение температуры до минус 13-14ºС, осадки будут выпадать в основном в виде снега.
19 февраля Брест стал температурным рекордсменом: столбик термометра поднялся до +15ºС. А если брать картинку в целом по Беларуси, то среднесуточная температура выше климатической нормы на 5-6 градусов. Такое приятное потепление в феврале бывает раз в 10-15 лет.
Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки