В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку

Новости Беларуси. Жилую застройку Ракова Воложинского района затронули изменения. Уплотнение сейчас здесь ведется за счет частного сектора. В 2020 году в Ракове построят последнюю многоэтажку. Она появится на улице Центральной в течение двух лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

60 квартир ждут многодетные семьи, молодые специалисты и инвалиды. Это последний участок земли в агрогородке, на котором можно построить многоквартирный дом.

После этого будут развивать ближайшие земли. Всего планируют обустроить четыре квартала-спутника.

Александр Мекинко, председатель Раковского сельского исполнительного комитета:

В деревне Выгоничи произведен отвод земли под строительство. В ближайшем будущем начнем проектирование для индивидуальной застройки – это Новины, Пугачи. Есть перспектива у Ракова только в одном случае: если сельхозземли будут отведены в соответствии с генпланом.