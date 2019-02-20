В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку
Новости Беларуси. Жилую застройку Ракова Воложинского района затронули изменения. Уплотнение сейчас здесь ведется за счет частного сектора. В 2020 году в Ракове построят последнюю многоэтажку. Она появится на улице Центральной в течение двух лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
60 квартир ждут многодетные семьи, молодые специалисты и инвалиды. Это последний участок земли в агрогородке, на котором можно построить многоквартирный дом.
После этого будут развивать ближайшие земли. Всего планируют обустроить четыре квартала-спутника.
Александр Мекинко, председатель Раковского сельского исполнительного комитета:
В деревне Выгоничи произведен отвод земли под строительство. В ближайшем будущем начнем проектирование для индивидуальной застройки – это Новины, Пугачи. Есть перспектива у Ракова только в одном случае: если сельхозземли будут отведены в соответствии с генпланом.
Кроме нескольких десятков многоэтажек там появятся магазины и детский сад. Сейчас специалисты работают над проектом застройки. После реорганизации численность населения Раковского сельсовета должна увеличиться как минимум в три раза.