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В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку

20 февраля 2019 19:45
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Новости Беларуси. Жилую застройку Ракова Воложинского района затронули изменения. Уплотнение сейчас здесь ведется за счет частного сектора. В 2020 году в Ракове построят последнюю многоэтажку. Она появится на улице Центральной в течение двух лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку-1

60 квартир ждут многодетные семьи, молодые специалисты и инвалиды. Это последний участок земли в агрогородке, на котором можно построить многоквартирный дом.

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку-4

После этого будут развивать ближайшие земли. Всего планируют обустроить четыре квартала-спутника.

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку-7

Александр Мекинко, председатель Раковского сельского исполнительного комитета:
В деревне Выгоничи произведен отвод земли под строительство. В ближайшем будущем начнем проектирование для индивидуальной застройки – это Новины, Пугачи. Есть перспектива у Ракова только в одном случае: если сельхозземли будут отведены в соответствии с генпланом.

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку-10

Кроме нескольких десятков многоэтажек там появятся магазины и детский сад. Сейчас специалисты работают над проектом застройки. После реорганизации численность населения Раковского сельсовета должна увеличиться как минимум в три раза.

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку-13

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку-15

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку-17

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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