Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки
Новости Беларуси. У необычно теплого и солнечного февраля-2019 есть негативный момент: рост уровня воды в реках Беларуси – до 17 сантиметров за сутки. Интенсивнее всего лед тает на юге, в Гомеле и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Алейникова, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух Минприроды:
Парниковые газы образуют над поверхностью Земли некий слой, который, в свою очередь, создает парниковый эффект. Температура повышается. Пускай на 1-1,5 градуса, но в глобальных масштабах это очень серьезно.
Тут сильно волноваться не стоит. Три года назад Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению. По плану к 2030 мы сократим выброс парниковых газов на 28 %.
Кстати, ранняя весна затронула не только белорусов. Пока в США знаменитый сурок Фил уверил всех об уходе зимы, на лицо факты.
Эти снимки прямиком из Германии. Здесь уже вовсю цветут растения. И, кстати, в ближайшие выходные в Германии передают +17°C, а в следующие и подавно +20°C. Такая же весенняя картина и в Польше: +14°C и запах цветов, но пока точно не устоявшийся.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Зима в Беларуси и в общем на всем Европейском континенте еще не сказала свое последнее слово, поэтому морозы все-таки предстоят нам еще.
Зиме, морозам и снегу быть или не быть – вот в чем вопрос. И все-таки быть. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды.