21-летний сын Сергея Зверева в эти выходные женится на простой девушке, папа – в шоке

Новости России. 21-летний сын стилиста и певца Сергея Зверева в скором времени узаконит отношения со своей девушкой Марией Бикмаевой. Пара хотела расписаться тайно, но друг Зверева-младшего, продюсер Тима Брик, рассекретил его планы в своем Instagram.







Торжество пройдет в подмосковном городе Коломна, где Сергей Зверев-младший живет и работает диджеем в последнее время. Сын стилиста сбежал в провинцию от публичной жизни несколько лет назад.

Сергей Зверев-младший работает на стройке, копает огород, чинит недорогой автомобиль, отдыхает в караоке с друзьями. Фотографии, на которых запечатлены будни вчерашнего героя светской хроники, облетели все социальные сети.





Сергей Зверев-младший (в программе «Прямой эфир»):

Я не хотел ни от кого скрываться. Я просто хочу самостоятельной жизни – не люблю жить на всем готовом. Я сам принял это решение. У меня было все, я рано познал роскошь. А сейчас мне это просто неинтересно. Я не люблю камеры, поэтому в свое время отказался от работы на телевидении. Сергей Зверев осыпал сына стразами, вместе с ним посещал светские мероприятия и даже снимал его в реалити-шоу. Но сын подрос и сделал выбор в пользу обычному, «земному» образу жизни. С отцом у Сергея сохранились теплые отношения.