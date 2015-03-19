21-летний сын Сергея Зверева в эти выходные женится на простой девушке, папа – в шоке
Новости России. 21-летний сын стилиста и певца Сергея Зверева в скором времени узаконит отношения со своей девушкой Марией Бикмаевой. Пара хотела расписаться тайно, но друг Зверева-младшего, продюсер Тима Брик, рассекретил его планы в своем Instagram.
Торжество пройдет в подмосковном городе Коломна, где Сергей Зверев-младший живет и работает диджеем в последнее время. Сын стилиста сбежал в провинцию от публичной жизни несколько лет назад.
Сергей Зверев-младший работает на стройке, копает огород, чинит недорогой автомобиль, отдыхает в караоке с друзьями. Фотографии, на которых запечатлены будни вчерашнего героя светской хроники, облетели все социальные сети.
Сергей Зверев-младший (в программе «Прямой эфир»):
Я не хотел ни от кого скрываться. Я просто хочу самостоятельной жизни – не люблю жить на всем готовом. Я сам принял это решение. У меня было все, я рано познал роскошь. А сейчас мне это просто неинтересно. Я не люблю камеры, поэтому в свое время отказался от работы на телевидении.
Сергей Зверев осыпал сына стразами, вместе с ним посещал светские мероприятия и даже снимал его в реалити-шоу. Но сын подрос и сделал выбор в пользу обычному, «земному» образу жизни.
С отцом у Сергея сохранились теплые отношения.
Правда, молодожены пока гадают, будет ли на торжестве присутствовать знаменитый отец. Во всяком случае, молодые люди его очень ждут.
Рустам Солнцев, телеведущий, друг семьи (в интервью «Комсомольской правде»):
Свадьба у них будет скромная, в городе Коломна, где сейчас живут и работают влюбленные, и всего на 20-25 человек гостей. Но их ведь тоже надо развлекать. Серега все-таки сын такой яркой звезды. <...>. Зверев пока не дал мне конкретного ответа, хотя я не понимаю, как вообще тут можно думать! Надо бежать и дарить бриллианты с квартирами.
По информации некоторых российских изданий, известный стилист против свадьбы. Как пишет SUPER, «Зверев не планирует посещать важное событие в жизни своего сына – звезда категорически против свадьбы».
«Иногда они их прощают», – заметил Оскар Уайльд. «А родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им и привили», – это замечание принадлежит Фридриху Шиллеру. Отношения отцов и детей – это излюбленные сюжеты литературы и классика психологии.
Родителей не выбирают. Но, кажется, многие и не против этого закона жизни. Более того, для них и родительская воля – как закон. Вот, к примеру, белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник когда-то пошел по указанному родителями пути и сегодня об этом ничуть не жалеет. Почему? Подробности и видеооткровения здесь.