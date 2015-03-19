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21-летний сын Сергея Зверева в эти выходные женится на простой девушке, папа – в шоке

19 марта 2015 14:27
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Новости России. 21-летний сын стилиста и певца Сергея Зверева в скором времени узаконит отношения со своей девушкой Марией Бикмаевой. Пара хотела расписаться тайно, но друг Зверева-младшего, продюсер Тима Брик, рассекретил его планы в своем Instagram.



Торжество пройдет в подмосковном городе Коломна, где Сергей Зверев-младший живет и работает диджеем в последнее время. Сын стилиста сбежал в провинцию от публичной жизни несколько лет назад.

21-летний сын Сергея Зверева в эти выходные женится на простой девушке, папа – в шоке -1

Сергей Зверев-младший работает на стройке, копает огород, чинит недорогой автомобиль, отдыхает в караоке с друзьями. Фотографии, на которых запечатлены будни вчерашнего героя светской хроники, облетели все социальные сети.

Сергей Зверев-младший (в программе «Прямой эфир»):
Я не хотел ни от кого скрываться. Я просто хочу самостоятельной жизни – не люблю жить на всем готовом. Я сам принял это решение. У меня было все, я рано познал роскошь. А сейчас мне это просто неинтересно. Я не люблю камеры, поэтому в свое время отказался от работы на телевидении.

Сергей Зверев осыпал сына стразами, вместе с ним посещал светские мероприятия и даже снимал его в реалити-шоу. Но сын подрос и сделал выбор в пользу обычному, «земному» образу жизни.

С отцом у Сергея сохранились теплые отношения.

21-летний сын Сергея Зверева в эти выходные женится на простой девушке, папа – в шоке -4

Правда, молодожены пока гадают, будет ли на торжестве присутствовать знаменитый отец. Во всяком случае, молодые люди его очень ждут.

Рустам Солнцев, телеведущий, друг семьи (в интервью «Комсомольской правде»):
Свадьба у них будет скромная, в городе Коломна, где сейчас живут и работают влюбленные, и всего на 20-25 человек гостей. Но их ведь тоже надо развлекать. Серега все-таки сын такой яркой звезды. <...>. Зверев пока не дал мне конкретного ответа, хотя я не понимаю, как вообще тут можно думать! Надо бежать и дарить бриллианты с квартирами.

По информации некоторых российских изданий, известный стилист против свадьбы. Как пишет SUPER, «Зверев не планирует посещать важное событие в жизни своего сына – звезда категорически против свадьбы».

«Иногда они их прощают», – заметил Оскар Уайльд. «А родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им и привили», – это замечание принадлежит Фридриху Шиллеру. Отношения отцов и детей – это излюбленные сюжеты литературы и классика психологии.

Родителей не выбирают. Но, кажется, многие и не против этого закона жизни. Более того, для них и родительская воля – как закон. Вот, к примеру, белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник когда-то пошел по указанному родителями пути и сегодня об этом ничуть не жалеет.  Почему? Подробности и видеооткровения здесь.

# общество # Звезды # Фотофакт # Дети и родители # Сергей Зверев # Сергей Зверев-младший

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