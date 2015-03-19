С какими проблемами потребители обращаются в Мингорисполком, и сколько на еду в месяц тратит группа Litesound?

Новости Беларуси. Реальные истории. Корреспондент «Большого города» на СТВ попыталась выяснить, с какими историями обращаются минчане в общество защиты прав потребителей, а заодно заглянула в потребительскую корзину минчан.

Марина Шестель:

Вот, это фирма прислала мне ответ, что они не собираются мне возвращать никакие деньги.

Дело дошло до суда. С грубым нарушением своих прав Марина столкнулась в декабре прошлого года. После долгих безуспешных поисков работы, девушка решила записаться на курсы. Мол, заплатите, отучитесь, а там работодатели сами вас найдут. Только успела заключить договор и внесли аванс, как Марине улыбнулась удача.

Марина Шестель:

После записи на курсы мне позвонил чрез пару дней, сказали, что есть вакансия, где я сейчас и работают. В связи с этим я решила, что мне эти курсы не нужны. Так как я уже внесла аванс, то решила забрать деньги – частично или сколько можно, раз обучения еще не началось.

Добровольно возвращать деньги компания отказалась. Марина обратилась в управление торговли и услуг Мингорисполкома в отдел по защите прав потребителей.

Марина Шестель:

Они помогли мне все правильно оформить юридически, и я занесла документы в эту турфирму. Мне пришел ответ, что мне мой аванс не вернут, так как весь аванс пошел на какие-то непонятные расходы. Я снова обратилась в Мингорисполком по правам потребителей. Они сказали, что можно идти в суд с этим делом, что есть возможность выиграть.

Девушка не прогадала. Суд иск полностью удовлетворил. В ближайшие пару дней компания обязана вернуть весь аванс – 2 миллиона белорусских рублей. Плюс миллион за моральный ущерб.

Такой случай не единичный. Только в прошлом году до суда дошло 20 подобных исков. Все они были удовлетворены.

Владимир Пучик, заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защиты прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Как показывает анализ обращений граждан, наибольший процент поступает на реализацию некачественной сложнобытовой техники – это телевизоры, мобильные телефоны, холодильники, ноутбуки и так далее. Поступают также жалобы и по оказанию услуг населению – это некачественная установка межкомнатных дверей, услуги СТО.

Большая часть компаний после официальных обращений и запросов признает свою вину и устраняет неполадки, меняя товар или возвращая деньги. К слову, отсутствие чека не означает, что и прав у вас нет. Его могут заменить элементы упаковки товара или свидетельские показания.

Владимир Пучик, заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защиты прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Жалобы были актуальные по поводу хранения вещей в камерах хранения. Висят таблички, допустим, что магазин ответственности за хранение вещей не несет. Это не совсем так. Он не несут ответственности, если им соблюдены правила хранения этого товара, оставленного потребителем. Если же они не соблюдены – это, например, когда один ключ подходит к разным камерам, либо дверки не закрываются, – то магазин должен в полном объеме возместить понесенные убытки.

В прошлом году в отдел по защите прав потребителей было подано полторы тысячи письменных заявлений. Проведено 17 тысяч устных консультаций.

Владимир Пучик, заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защиты прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома:

22 обращения, которые поступили в течение двух дней.

Правда, зачастую минчане бывают слишком бдительными. 70 процентов обращений являются необоснованными. А чтобы избежать таких ситуаций, минчанам рекомендуют быть более внимательными и совершать покупки в надежных торговых точках.

У каждого разный бюджет и разные расходы. Однако, по мнению чиновников, 1 миллиона рублей должно хватить всем, чтобы не быть голодными.

Анастасия Тарасюк, СТВ:

Такая корзина может кормить минчанина целую неделю. В ней есть буквально все от хлеба и овощей до мяса и рыбы. К слову, обойдется она в 350 тысяч белорусских рублей.

В месячную норму входит 42 продукта питания.

Минчанам предлагают ограничить себя в мясе и рыбе – по 30 граммов в день. Зато хлеба, как и картофеля, запланировано на месяц целых 10 килограммов. Совсем негусто вышло с крупами: овсяной и гречневой заложено по 180 граммов, пшённой и перловой и того меньше – по 150 граммов.

Анастасия Примако, пресс-секретарь ГУПР Мингорисполкома:

С учетом основных принципов наполнения, в потребительскую корзину входят продовольственные товары первой необходимости. Стоимость набора товаров, входящих в потребительскую корзину, формируется исходя из средних цен, которые сложились за последний месяц каждого квартала.

Однако редко кто покупает именно такой перечень продуктов.

А вот чем питаются отечественные звезды? Съемочная группа «Большого города» на СТВ прошлась по магазинам вместе с участниками группы Litesound.

Дмитрий Карякин, участник группы Litesound:

Начнем мы, наверное, с фруктов, раз они самые первые здесь.

Братья Карякины стараются придерживаться спортивного питания. В этом отделе закупаются витаминами.

Дмитрий и Владимир Карякины, участники группы Litesound:

Самое важное, полезность продукта. Не вкусно сладкое или соленое. Не совпадает со здоровым питанием, относительно. Это вообще долгий разговор, что такое здоровое питание.

Из замороженных овощей – брокколи. На полуфабрикаты парни вообще не смотрят. Сок предпочитают свежевыжатый.

Дмитрий Карякин, участник группы Litesound:

Я больше воду люблю. Они [соки] все с сахаром, ну их…

Дольше всего музыканты задержались в молочном отделе.

Дмитрий Карякин, участник группы Litesound:

Вообще, люди, когда видят, как мы покупаем молочные продукты, они в шоковом состоянии находятся. Потому что то, как мы хватаем творог… В месяц уходит 3 миллиона на творог.

Последняя остановка – касса и полмиллиона белорусских рублей. Музыкантам такой корзинки хватит на несколько дней. На цены братья обращают внимание лишь изредка.

Дмитрий Карякин, участник группы Litesound:

Что отличает мужчин от женщин – они никогда не смотрят на цену.

В месяц на двоих ребята тратят около 5 миллионов белорусских рублей.

Но наши звезды не всегда были звездами. И поэтому уверены, что и с небольшим бюджетом можно питаться вкусно и полезно.