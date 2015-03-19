Мясо, светящееся в темноте, изрядно напугало минчанку

Самое полезное в мире животное — свинья. От нее можно использовать абсолютно все: мясо — для пищи, шкуру — для кожи, щетину — для щеток, название — для оскорблений. Героиня этого сюжета однажды ночью, увидев мясо, пришла в крайнее изумление.

Средний белорус съедает за год около 70 килограммов мяса. В списке стран-мясоедов по потреблению Беларусь в четвертом десятке. Наше любимое мясо — свинина. Минчанка Елена Ивановна не является исключением, поэтому, отправляясь в магазин за продуктами, купила именно мясо свиньи. Себе кусочек пожарила и кота не обделила. Женщину особенно не тронуло то, что кот не стал сразу есть мясо. Так оно и осталось лежать в миске. Ночью Елена Ивановна встала попить воды и пришла в ужас — мясо в кошачьей миске светилось зелено-голубым цветом.

Елена Ивановна женщина с трезвым умом и решила, что показалось. Утро вечера мудренее. Но утром на всякий случай позвала в гости соседку для следственного эксперимента.

Лина Пищулина:

Мы с ним зашли в ванную, выключили свет. Слушайте, синее-синее, прям светится. Я первый раз такое вижу! Красное, нормальное мясо и всё синее в темноте.

Женщины заволновались. Подобной аномалии в жизни они еще не встречали. А ведь мяса через их руки прошло тонны. Разного: свежего и несвежего, скользкого и зеленого, жесткого и нежного, но чтобы мясо светилось! Еще немного и женщины перекрестились бы. Но вот откреститься от такого мяса Елена Ивановна не была готова. Все же кровные потрачены. Первым делом женщина понесла мясо в милицию. В опорном пункте мясо осмотрели и равнодушно посоветовали больше в том магазине его не покупать. И тогда пенсионерка решила поделиться мясом с программой «Добро пожаловаться!». И началось наше маленькое расследование. В Белорусском государственном ветеринарном центре за 40 000 белорусских рублей были готовы проверить мясо на радиологию и микробиологию, но эти исследования никак не связаны со свечением. Поэтому из ветцентра нас отправили в Витебск в НИИ прикладной медицины и биотехнологии. Сотрудник НИИ Иван Дубина по телефону пояснил, что действительно в институте готовы проверить мясо на микробную обсемененность, физико-химические свойства и наличие биоцидов. Мы были готовы отправить мясо в Витебск, но, к счастью, в следствие вмешалась сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №4.

Анна Варочкина, сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №4:

Свечение мяса — это редкое явление. Оно происходит, когда на поверхности мяса образуются фитобактерии, светящиеся бактерии. Мясо может светиться голубоватым, зеленовато-желтым, изумрудно-серебристым, сине-белым цветом. Свечение может быть точечным, сплошным, полосчатым. На поверхности мяса образуются фитобактерии, они образуются при хранении мяса примерно на 3-й–5-й день после убоя, при температуре от 5 до 30 градусов, при влажности воздуха, при низкой циркуляции воздуха, при ph мяса больше 5,6. За время работы, я работаю уже больше 20 лет, такого свечения мяса я не встречала. Фитобактерии они не токсичны, они не опасны.

Как оказалось, эти бактерии образуются только на поверхности мяса, ухудшая его товарный вид. Когда уже начинается гнилостная порча, тогда мясо прекращает светиться. Поэтому некоторые специалисты говорят, что когда мясо светится, это значит, что оно не испорчено. В Интернете есть много версий мистического свечения. Одной из них являются фосфаты, которыми производители обрабатывают мясо, чтобы оно не теряло влагу, значит, и вес. Специалисты убеждают, что это тоже не опасно для нашего здоровья. Но всё-таки от слов «бактерии, микроорганизмы, фосфаты» становится грустно и сразу как-то пропадает аппетит. Чиновники, продавцы, специалисты и эксперты утверждают, что любое мясо, перед тем как попасть на прилавок, проходит многоэтапную проверку. И можно быть уверенным, что продукт безвреден. Мы и верим. Но последним экспертом в нашем сюжете стал кот Елены Ивановны.

И в заключение сюжета заметим следующее: желудок не плачет, желудок расстраиваться. Чтобы желудки родных Елены Ивановны не расстраивались, она предпочла выбросить это мясо на помойку.