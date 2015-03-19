В Борисове после реконструкции открыли городской автовокзал

Новости Беларуси. Борисовский автовокзал открыли после реконструкции. За год строительных работ объект приобрел абсолютно новый вид. Кроме современного дизайна пассажиров порадует и техническое оснащение станции. На платформах установлены и цифровые табло, яркость подсветки которых автоматически регулируется в зависимости от времени суток.

Для комфорта пассажиров — билетные инфокиоски, автоматические камеры хранения. Ежедневно услугами вокзала пользуются почти две тысячи человек. Торжественная церемония открытия автобусной станции совпала с ее 35-летним юбилеем, что стало отличным подарком.

К слову, за последнее время на Минщине реконструировали 13 автовокзалов. На очереди — Несвижский. Его планируют открыть уже летом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.