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В Борисове после реконструкции открыли городской автовокзал

19 марта 2015 14:11
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Новости Беларуси. Борисовский автовокзал открыли после реконструкции. За год строительных работ объект приобрел абсолютно новый вид. Кроме современного дизайна пассажиров порадует и техническое оснащение станции. На платформах установлены и цифровые табло, яркость подсветки которых автоматически регулируется в зависимости от времени суток.

Для комфорта пассажиров — билетные инфокиоски, автоматические камеры хранения. Ежедневно услугами вокзала пользуются почти две тысячи человек. Торжественная церемония открытия автобусной станции совпала с ее 35-летним юбилеем, что стало отличным подарком.

К слову, за последнее время на Минщине реконструировали 13 автовокзалов. На очереди — Несвижский. Его планируют открыть уже летом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Работа транспорта в Минске # Фотофакт

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