«Арктика» выручает при − 29°C. В Беларуси вырос спрос на зимний дизель
«Арктика» в Беларуси актуальна как никогда. Речь о рекордном спросе на дизель с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Его буквально сметают с заправок.
Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси.
Только за одни сутки, накануне похолодания до минус двадцати восьми, реализовали две с половиной тысячи тонн такого топлива – это максимум с начала года.
Почему именно «Арктика» стала главным зимним хитом – и как горючее помогает двигателям пережить экстремальные температуры? В сюжете Анны Корольчук.
За месяц в этой лаборатории проводят около тысячи испытаний – проверяют пробы топлива, поступающего на Мозырский склад хранения нефтепродуктов. Бензиновое должно соответствовать 7 ключевым параметрам, дизельное – 10.
Евгений Жильский, инженер по качеству центральной химической лаборатории предприятия «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»:
Наиболее актуален параметр – предельная температура фильтруемости. Вот сейчас, а вот мы получили результат. У нас АЗС 45. Была отобрана проба, мы провели испытания, получили дизельное топливо, класс 0, - 29°C. То есть он выдерживает эту температуру.
И это при установленном стандарте в - 20 °C. Мозырский НПЗ поставляет топливо с большим запасом качества. В том числе по содержанию серы, по которому судят об экологичности.
Евгений Жильский:
Обрабатываем около 160-170 проб. При получении положительных результатах оформляется паспорта качества. Далее этот паспорт качества сопровождает те партии нефтерпродуктов, которые отгружаются с Мозырского склада хранения нефтепродуктов.
Чтобы белорусское топливо соответствовало стандартам Таможенного союза – его путь от производителя до заправочной станции стараются сделать максимально быстрым и технологичным.
Максим Жогло, начальник Мозырского склада храенния нефтепродуктов компании «Белоруснефть»:
Для каждого вида нефтепродуктов свой отдельный трубопровод. Для исключения попадания механических примесей на каждом из трубопроводов установлен фильтр, который защищает попадание примесей в резервуары. Также для каждого вида нефтепродуктов своя группа резервуаров. Между собой они не связаны, поэтому исключается смешение.
В этом году на площадке планируют установить еще два топливных резервуара – сейчас их на складе 12. Каждые два с половиной года емкости очищают для сохранения качества. Склад хранения постоянно модернизируют – за 2025-й из Мозыря отгрузили 540 тысяч тонн топлива.
Количество бензовозов растет, и для ускорения работы дорабатывают систему налива – он происходит как сверху, так и через нижние отсеки автомобиля. Но емкость не заполнится, пока в операторной не кликнут мышью. Отпуск цифровизирован как и его движение.
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