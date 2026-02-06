«Арктика» выручает при − 29°C. В Беларуси вырос спрос на зимний дизель

«Арктика» в Беларуси актуальна как никогда. Речь о рекордном спросе на дизель с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Его буквально сметают с заправок. Рекордный спрос на топливную «Арктику» зафиксировали в Беларуси. Только за одни сутки, накануне похолодания до минус двадцати восьми, реализовали две с половиной тысячи тонн такого топлива – это максимум с начала года. Почему именно «Арктика» стала главным зимним хитом – и как горючее помогает двигателям пережить экстремальные температуры? В сюжете Анны Корольчук. За месяц в этой лаборатории проводят около тысячи испытаний – проверяют пробы топлива, поступающего на Мозырский склад хранения нефтепродуктов. Бензиновое должно соответствовать 7 ключевым параметрам, дизельное – 10.

Евгений Жильский, инженер по качеству центральной химической лаборатории предприятия «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»:

Наиболее актуален параметр – предельная температура фильтруемости. Вот сейчас, а вот мы получили результат. У нас АЗС 45. Была отобрана проба, мы провели испытания, получили дизельное топливо, класс 0, - 29°C. То есть он выдерживает эту температуру.

И это при установленном стандарте в - 20 °C. Мозырский НПЗ поставляет топливо с большим запасом качества. В том числе по содержанию серы, по которому судят об экологичности. Евгений Жильский:

Обрабатываем около 160-170 проб. При получении положительных результатах оформляется паспорта качества. Далее этот паспорт качества сопровождает те партии нефтерпродуктов, которые отгружаются с Мозырского склада хранения нефтепродуктов.

Чтобы белорусское топливо соответствовало стандартам Таможенного союза – его путь от производителя до заправочной станции стараются сделать максимально быстрым и технологичным.

Максим Жогло, начальник Мозырского склада храенния нефтепродуктов компании «Белоруснефть»:

Для каждого вида нефтепродуктов свой отдельный трубопровод. Для исключения попадания механических примесей на каждом из трубопроводов установлен фильтр, который защищает попадание примесей в резервуары. Также для каждого вида нефтепродуктов своя группа резервуаров. Между собой они не связаны, поэтому исключается смешение.