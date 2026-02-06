Государственный военно-промышленный комитет подвёл итоги работы за 2025 год

На вооружение белорусской армии в 2025 году поступило 16 разработок Госкомвоенпрома. Отрасль не просто справилась с внешними вызовами, но и вышла на рекордные показатели производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На вооружение белорусской армии в 2025 году поступило 16 разработок Госкомвоенпрома. Отрасль не просто справилась с внешними вызовами, но и вышла на рекордные показатели производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это подчеркнул председатель Государственного военно-промышленного комитета, подводя итоги работы за 2025-й. Параллельно расширяется география присутствия на мировом рынке. Сегодня белорусская «оборонка» поставляет продукцию в 65 стран. Список пополнился семью новыми государствами-партнерами.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Было очень много проведено организационных мероприятий в части выстраивания нормативно-правовой базы со странами новыми для освоения для нас. Мы продолжали работу по закреплению в тех регионах, где мы имеем уже устойчивую работу с нашими партнерами. В целом получилось, что рекордная отметка экспорта была достигнута в прошлом году.
Объем инвестиций в отрасль вырос более чем в 3,5 раза. Это позволило существенно нарастить темпы перевооружения. Только за 2025 год в белорусские войска поставлено более 5 тысяч единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники – от систем связи до мощных огневых комплексов.
Андрей Федин, заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси:
В соответствии с действующими программными документами, в области оснащения Вооруженных Сил новыми системами приоритет отдается средствам управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы. Кроме того, не утрачивают свое значение и вопросы поддержания в исправном состоянии имеющегося парка вооружения.
Планы на 2026 год не менее амбициозны. Доля отечественных изделий в государственном оборонном заказе должна составить не менее половины. В приоритете – создание собственных систем защиты от современных угроз. В частности, ожидается появление нового белорусского зенитного ракетно-пушечного комплекса, основной задачей которого станет борьба с беспилотниками.