Государственный военно-промышленный комитет подвёл итоги работы за 2025 год

На вооружение белорусской армии в 2025 году поступило 16 разработок Госкомвоенпрома. Отрасль не просто справилась с внешними вызовами, но и вышла на рекордные показатели производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Было очень много проведено организационных мероприятий в части выстраивания нормативно-правовой базы со странами новыми для освоения для нас. Мы продолжали работу по закреплению в тех регионах, где мы имеем уже устойчивую работу с нашими партнерами. В целом получилось, что рекордная отметка экспорта была достигнута в прошлом году.

Объем инвестиций в отрасль вырос более чем в 3,5 раза. Это позволило существенно нарастить темпы перевооружения. Только за 2025 год в белорусские войска поставлено более 5 тысяч единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники – от систем связи до мощных огневых комплексов.