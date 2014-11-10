2015-й – Год молодежи в Беларуси: какие планы на будущее строит белорусская молодежь

Новости Беларуси. Год гостеприимства менее чем через два месяца официально сменит Год молодежи. Соответствующий указ президент Беларуси подписал накануне.

Пока Правительство совместно с исполнительной властью разрабатывает план мероприятий, та самая молодежь строит уже собственные планы.

Рабочее пространство Вадима обычно ограниченно стенами операционных, но сегодня анестезиолог-реаниматолог решил проведать пациентов, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство. Год назад доктор окончил интернатуру и сейчас трудится в одной из столичных больниц в статусе молодого специалиста.

Вадим Годяев, врач анестезиолог-реаниматолог УЗ «5-я городская клиническая больница Минска»:

Я учился на бюджетной форме обучения, проживал в общежитии. А сейчас, когда молодой специалист, государство тоже помогает. Нам есть специальные доплаты. Нужно и самим стараться, поэтому я уже закончил курсы повышения квалификации и следующим летом планирую сдать на категорию.

На 2015-ый – Год молодежи – у молодого доктора надежды большие.

Тем временем кто-то готов претворять планы в жизнь, не перелистывая календарь. От сессии до сессии скучать Егору уж точно не придется. Молодой человек – председатель молодежной палаты при Мингорсовете и первокурсник Академии управления в одном лице.

На ноябрьской сессии юный парламентарий готовится представить шесть проектов. В списке – реконструкция сквера Марата Казея, унификация проездных билетов средних учебных заведений и новый взгляд на школьные олимпиады и профориентацию. Впрочем, от Года молодежи парень ожидает еще больше вдохновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Макаревич, председатель молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:

Год молодежи – это такая конкретная стимуляция гражданской активности молодежи, привлечение ее к различным программам государственным. Что касается проектов, то я уверен на 100%, что большое количество проектов будет реализовано именно в этот год.

Ее служба, может, и неопасна, но от этого трудна не менее. Александра – идеолог в погонах. Преступников девушка уже не ловит, зато вплотную работает с теми, кто этим занимается. На женские плечи упали не только звезды, но и организация различных мероприятий.

Александра Дрозд, старший инспектор управления идеологической работы и кадрового обеспечения ГУВД Мингорисполкома:

Год молодежи должен стать не только годом проведения фестивалей, развлекательных мероприятий, но и годом реализации прежде всего молодежных проектов, причем силами во многом самой молодежи. Мы ждем от Года молодежи увеличения числа молодых людей, таких неравнодушных к судьбе своей страны, в наших рядах, в рядах минской милиции.

Пока Александра думает о пополнении рядов, Вадим – о повышении квалификации, а Егор – о новых проектах, 2015 год обещает быть насыщенным не только для наших героев, но и для всех, кто молод и готов двигаться вперед.