Улица Кирова в Минске – аллея памятников архитектуры всего XX века

Улица Кирова простирается от шумного железнодорожного вокзала до живописного парка Горького. Это одна из старейших центральных магистралей столицы. Она – как аллея памятников архитектуры. Индивидуальность этой улице придает и волнообразный рельеф.

Величественные ворота встречают гостей и жителей. Пышные, в стиле сталинского ампира, они напоминают сказочный замок.

После войны планировалось, что именно улица Кирова станет центральным проспектом Минска, а ворота будут своеобразным приветствием, приглашением в город.

Тогда эта была свободная территория с множеством деревянных домов, в отличие от улицы Советской со старинным ансамблем XIX века, который архитекторы старались сберечь. Однако послевоенная политика – все строить заново – сыграла свою роль.

«Ворота города» ленинградского архитектора Бориса Рубаненко стали эффектным символом Минска. Интересно, что архитектурная задумка появилась совершенно случайно.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Пасля вайны ў 1945 годзе ў Мінску ўжо праходзілі археалагічныя раскопкі на замчышчы. І археолагі знайшлі драўляные канструкцыі, якія, як лічыцца, былі ўязнымі варотамі ў горад Менск, што іх было менавіта двое, варота былі двайныя. І пасляваенныя архітэктары вырашылі выкарыстаць гэтую абсолютна новую знаходку археолагаў у архітэктуры, пабудавалі двое такіх варотаў, амаль што блізнецоў, справа і злева, якія сімвалізавалі тыя старадаўнія гістарычныя вароты Мінска.

Чемоданное настроение и дух суеты царили на этой улице и несколько веков назад. Открытие железной дороги и появление в 1873 году Виленского, Либаво-Роменского вокзала подарило жизнь новой Михайловской улице.

Именно так назывался отрезок от нынешней привокзальной площади до улицы Свердлова. Это самый старый участок улицы Кирова, главным украшением которого является здание былой гимназии Реймана.

Массивные капители, широкие колонны из круглого кирпича. Шедевр красной архитектуры XIX века. Предполагают, что первым хозяином здания был сам зодчий. Вначале это здание возвели как доходный дом, но когда в 1913 году поменялись владельцы, решили создать женскую гимназию.

Алена Рейман была женой российского офицера. Когда он умер, она переехала в Минск и решила посвятить себя детям. Это было одно из самых престижных и дорогих учебных заведений Минска. Помимо образовательных предметов гимназисток обучали пластике и танцам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сегодня на Кирова, 5 находится суд ЕврАзЭС. А по соседству – Михайловский сквер со знаменитыми скульптурами Жбанова. Раньше на этом месте бурлил Виленский рынок, куда крестьяне привозили свои лучшие продукты, а гимназистки наблюдали из окон за активной торговлей.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Вуліцай Кірава гэтая вуліца называецца з 1934 года. Кіраў быў забіты ў гэтым годзе. І па ўсім Савецкім Саюзе фабрыкі, заводы, піянерарганізацыі, вуліцы і гарады пачыналі называць у ягоны гонар. У нас назвалі таксама прадпрыемства і гэтую вуліцу. Калі прыйшоў Савецкі Саюз, то гэтую вуліцу пераназвалі ў гонар 11 ліпеня. Гэта была дата, калі разбілі бела-палякаў. У гонар гэтай падзеі назвалі гэтую вуліцу.

У 1905 годзе з гэтым будынкам звязана такая трохі трагічная падзея. Менавіта на ім стаялі кулямёты, з якіх растрэльвалі знакамітую дэманстрацыю рабочых. Па прыказу губернатара Курлава была растраляна рабочая дэманстрацыя. Менавіта тут гэта адбылося, у гэтым месцы.

Чудом уцелел на Кирова, 11 и былой дом предприимчивой дворянки Ядвиги Костровицкой. Она была родной сестрой Эдварда Войниловича, который построил знаменитый Красный костел, и славилась своим бизнесом и сетью доходных домов.

На первом этаже размещалось управление Либаво-Роменской железной дороги, в доме были аптека, магазины, общество взаимопомощи железнодорожников. Кроме того, перед началом Первой мировой войны второй этаж был отведен под курсы сестер милосердия, также здесь находилась гимназия Левицкой.

Ассиметричный фасад, скошенные окна, плоский кирпич и минимум декора. Творение архитектора Краснопольского было настоящим авангардом. Здание возвели в начале XX века в стиле модерн. Жаль, не сохранилась оригинальная башенка, которая венчала угол дома.

По соседству – не менее интересное здание, которое построили как гостиницу «Беларусь» в 1938 году по проекту архитектора Войнова. Здесь был отличный ресторан, бильярд и комфортные номера. Предназначалась она для высших чиновников, которые приезжали в столицу. Сегодня здесь также гостиница, правда, с новым именем.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Пад час вайны будынак трошкі быў пашкоджаны, выгарэў, але адноўлены ў такім жа выглядзе. І толькі ў 80-х гадах яго пераіменавалі ў гасцініцу «Свіслач», бо новая гасцініца «Беларусь» паўстала там, дзе і зараз стаіць. А зараз, пасля рамонту, гасцініца памяняла сваю назву, але функцыя засталася тая ж самая.

Яшчэ будынак вельмі цікавы сваёй архітэктцурай. Войны засталі гэты момант пераходу ад канструктывізма да сталінскага ампіра, як мы яго называем. З аднаго боку тут вельмі добра бачны такія шахтавыя нішы, квадратныя вокны, якія характэрны менавіта для канструктывізма. Але пры гэтым ёсць гэты фасад, калоны, якія адлюстроўваюць стыль надыходячага сталінскага ампіра.

От Свердлова до улицы Янки Купалы в старину проходила улица Магазинная. Это была окраина города, своеобразный логистический центр. Здесь ютилось много магазинов, складов, из которых развозили товары по всему городу.

Со временем Магазинную переименовали в Университетскую.

В 1934 году здесь был построен настоящий рай для спортсменов и болельщиков – первый стадион «Динамо». Жаль, во время его возведения снесли еврейские могилы, где были похоронены известные религиозные, политические и культурные деятели страны.

Спортивный стадион – объект, благодаря которому половина улицы остается незастроенной и открытой для деревьев в самом центре города. Сейчас «Динамо» переживает новое рождение.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Клуб «Дынама» курыравалі на той момант органы УГПУ. Як раз тут недалёка знаходзілася іх штаб-кватэра. Адпаведна, тут жа знаходзіўся іх стадыён. Для іх прынцыпова было, каб быў цэнтр горада.

Але ўжо ў 1939 годзе стала зразумела, што стадыён быў маленькі, яго не хапала для ўсіх жадаючых наведаць футбольныя чэмпіянаты. У 1939 годзе яго павялічылі значна, ён усё роўна стаяў на гэтым месцы. Пад час вайны ён быў моцна разбураны. Пасля вайны, калі яго аднаўлялі, было прынята рашэнне трошкі сэканоміць на сродках і ў той жа час яго павяліцыць: зрабіць саму пляцоўку ў нізіне такім чынам, каб глядацкія крэслы можна было ставіць на схіле, які ідзе сюды, на пад’ём. Такім чынам стадыён атрымаў больш сучасны выгляд, так, як мы ўяўляем яго цяпер.

По улице Кирова хоть и не прошел центральный проспект, зато она стала настоящим кварталом номенклатуры и чиновников. В советское время здесь размещались городской комитет партии, областной комитет партии, гостиница для элиты.

В 1953 году ансамбль улицы украсило пышное здание Министерства сельского хозяйства и продовольствия в стиле сталинского ампира. Высокие нарядные колонны – дань эпохе. Рядом было скромное, но не менее колоритное здание былого Областного комитета Коммунистической партии родом из 1956 года. Сейчас здесь исполком СНГ.

В 70-е годы классический наряд Кирова разнообразило здание Министерства иностранных дел. Замечательный проект известного столичного архитектора Леонида Левина – как всегда показатель отличного вкуса и новый взгляд на архитектуру. И сегодня это здание выглядит органично и современно.

Интересно, что на месте МИДа когда-то стоял дом Шавреля, где действовало Высшее начальное училище для детей служащих железнодорожников.

И по сей день здесь находится приют талантливой молодежи – Дворец пионеров. Это было первое здание, построенное по просьбе белорусских пионеров для различных кружков и проведения спортивных и культурных мероприятий.

Все эти объекты стали знаковыми, как для улицы, так и для всего города, и создали его неповторимый образ.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Вуліца жыве сваім жыццём і працягвае быць адной з такіх найбольш насычанных вуліц горада сваёй архітэктурай, бо тут усяго патрошку: і канструктывізму, і неакласіцызму, і яшчэ ранняга мадэрну. Прагуляўшыся менш за кіламетр, можна ўбачыць на адным адрэзку розныя архітэктурныя стылі, якія проста ў радок стаяць. Па іх можна вывучаць гісторыю архітэктуры Мінска ўсяго XX стагоддзя.