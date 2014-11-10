Неделя белорусской кухни стартует в Минске: 85 объектов общепита предложат национальные блюда

Новости Беларуси. Новость для гурманов. Неделя белорусской кухни стартует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 16 ноября кафе и рестораны предложат посетителям отведать салат «Беловежская пуща», буженину с кислой капустой и грибами, поливку грибную, зразы куриные «По-виленски» и ягодный морс из вишни и клюквы.

Ольга Довнар, шеф-повар кафе:

У нашего заведения приготовление этих блюд немножечко сложновато, потому что мы участвуем в таком конкурсе впервые. И хотим показать себя с лучшей стороны, естественно, поскольку правила таковы, что всего готовят по единому образцу. У каждого повара есть свои какие-то хитринки, свои какие-то секреты в приготовлении блюд. Будем готовить это с любовью!

К слову, в нынешней кулинарной акции примут участие 85 столичных объектов общепита, а основным правилом Недели белорусской кухни являютсятся единые рецептура и цены.