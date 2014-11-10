Трамвайное движение в Минске: от первого городского маршрута до музея-вагона

Столичные улицы впервые увидели этот трамвай в далеком 1959 году. Такой подарок минчанам сделали трудящиеся Ленинграда. На протяжении 20 лет изо дня в день он развозил жителей столицы. Но даже по выходу на пенсию он продолжает работать. Только уже в качестве музея.

Вместо пассажирских сидений здесь – экспонаты. Они отражают почти вековую историю трамвайного движения в Минске.

Начинают историю, пожалуй, самые любопытные экспонаты – фрагменты рельсов, по которым ходила конка. На смену ей и пришел электрический трамвай. Лошадей здесь заменила ручка реверса. С ее помощью вагоновожатый осуществлял движение трамвая взад или вперед.

Виктор Восколей, начальник отдела пассажирских перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:

В экспозиции музея находятся различные предметы, которые связаны с какими-либо юбилейными датами трамвайного движения либо открытиями. Данная ручка реверса была изготовлена в честь открытия трамвайного движения на Серебрянку.

В музее представлен экземпляр первой формы водителя трамвая. Был подарен по выходу на пенсию первым водителем трамвая Борисовым Николаем Алексеевичем в 1979 году.

Именно Николай Борисов в далеком 1929 году повел первый трамвай по маршруту «Товарная станция – Комаровка».

Свою лепту в работу трамвайного движения внесли и женщины. Например, первой вагоновожатой была Нина Казимировна Лютынская. В трамвайном движении она отработала 50 лет. Мастер своего дела – ни одной аварии. В музее было решено установить ее бюст.

Виктор Восколей, начальник отдела пассажирских перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:

С ней много связано даже в истории города. Например, на площади Независимости стоит памятник Ленину. Этот памятник для установки везла на грузовом трамвае именно этот водитель.

Почувствовать себя вагоновожатым в музее может каждым. Старенькая кабина водителя здесь тоже своего рода экспонат.

Управлять трамваем можно было только стоя. Привести в движение машину – дело не из легких, и даже чтобы затормозить, нужна была недюжинная сила.

Интерьер кабины современных трамваев значительно отличается: удобное кресло, а вместо рычагов – несколько кнопок. Лилия Александровна работает водителем трамвая уже шесть лет. Это была ее давняя мечта.

Лилия Борисик, водитель трамвая:

Очень люблю свой город, особенно когда рано утром выезжаешь, когда город еще спит. Наблюдаешь, как все начинает просыпаться. Вечером свои прелести. Наоборот, когда город готовится отдыхать после рабочего дня.

Водитель трамвая – профессия ответственная. Чтобы обучиться этому ремеслу, сейчас требуется полгода. Занятия проходят в машиностроительном лицее.

Сейчас трамвайный парк насчитывает 139 трамваев. Совсем недавно на линии вышел вот такой красавец. Возможно, через 50 лет и он станет экспонатом музея. Но сейчас у него другая задача.

В Минске движение трамваев осуществляется по девяти маршрутам. Это не так много. На долю трамвая приходится только 4% перевозок от всего общественного транспорта.

Виктор Восколей, начальник отдела пассажирских перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:

Во время, когда закрывалось трамвайное движение, горожане очень ратовали за то, чтобы трамвайное движение поскорее восстановить, так как на участках, где есть трамвайное движение, автобусные перевозки не всегда уместны.

Несмотря ни на что, время доказало, что жизнь столицы уже невозможна без самого романтичного вида транспорта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.