«2000-летие христианства, в Иерусалиме Президенту вручали вручали Орден Гроба Господнего». Гринько рассказала о самых запомнившихся эфирах

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Были ли в Вашей практике такие случаи, когда Вы о каких-то очень радостных, ярких, исторических событиях сообщали людям первой?
«Грянули перемены на БТ, пришли честолюбивые дублёры». Почему Лариса Гринько ушла на СТВ
Лариса Гринько, телеведущая:
Тут таких событий было очень много, но являются ли они историческими, хотя, в принципе, понимаете, я помню 3 июля 1997 года.
Это был первый День Независимости, так сказать, в новой редакции, когда после референдума 1996 года была принята именно эта дата празднования Дня Независимости. И вот мне выпала честь выйти в прямой эфир перед началом трансляции вот этого парада, шествия, перед выступлением Президента объявить, что сегодня у нас День Независимости. Я это очень хорошо помню. Это такой был подъём эмоций.
Далее у меня был ещё исторический визит, когда было 2000-летие христианства, в Иерусалиме Президенту вручали – Президенту и нашему, и всем славянским, те, кто исповедует православие – вручали Орден Гроба Господнего. У меня тоже очень это врезалось в память, потому что разве можно это забыть?!