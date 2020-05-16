«2000-летие христианства, в Иерусалиме Президенту вручали вручали Орден Гроба Господнего». Гринько рассказала о самых запомнившихся эфирах

Лариса Гринько, телеведущая:

Тут таких событий было очень много, но являются ли они историческими, хотя, в принципе, понимаете, я помню 3 июля 1997 года.

Это был первый День Независимости, так сказать, в новой редакции, когда после референдума 1996 года была принята именно эта дата празднования Дня Независимости. И вот мне выпала честь выйти в прямой эфир перед началом трансляции вот этого парада, шествия, перед выступлением Президента объявить, что сегодня у нас День Независимости. Я это очень хорошо помню. Это такой был подъём эмоций.