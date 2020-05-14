«Грянули перемены на БТ, пришли честолюбивые дублёры». Почему Лариса Гринько ушла на СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Лариса Гринько: «На улице, может быть, и узнавали, но у нас народ очень скромный. Никто никогда не подходил»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В 2003 году Вы изменили новостям, покидаете Белтелерадиокомпанию и переходите на телеканал «СТВ», где ведёте программу «Судьбы своей хозяйка». Почему Вы решили перейти на другой канал? И относится ли название этой популярной программы к Вам самой?
Лариса Гринько, телеведущая:
Решила перейти, потому что, понимаете, грянули перемены на БТ, пришли честолюбивые дублёры, которые пытались лучше нашего сыграть, ну и я, как взрослый человек, решила не участвовать в этих играх и правильно сделала. Может быть, мне не хватило смирения, я бы осталось, и всё бы улеглось, но всё получилось так, как должно быть.
И потом мне хотелось творчества, мне хотелось самой писать, самой снимать и занять свою нишу на медиапространстве. И вот этот проект, мне кажется, очень много мне дал. Я столько людей открыла интересных. У нас было больше 200 женщин просто легендарных, ведь это дорогого стоит пообщаться с ними, прикоснуться к ним, узнать, о чём они думают, о чём они мечтают, что они хотят сделать, чтобы сделать наш мир чуть лучше.