«Грянули перемены на БТ, пришли честолюбивые дублёры». Почему Лариса Гринько ушла на СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Лариса Гринько: «На улице, может быть, и узнавали, но у нас народ очень скромный. Никто никогда не подходил»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В 2003 году Вы изменили новостям, покидаете Белтелерадиокомпанию и переходите на телеканал «СТВ», где ведёте программу «Судьбы своей хозяйка». Почему Вы решили перейти на другой канал? И относится ли название этой популярной программы к Вам самой?